影／摩鐵大揭密》掀開被子「一坨東西」　14年房務淚：黃黑紅什麼都看過

記者徐溱謐／台中採訪

在汽車旅館工作的黃明英已經當了14年的房務人員，這份工作看似基礎，其實做起來相當耗體力，尤其是遇到把房間搞得一團亂的客人，「我記得有個客人喝醉酒，把床頭櫃上的玻璃瓶全部砸到地上，砸得整個浴室房間都是碎玻璃，沙發、床鋪、燈全壞了。」她和3個同事花了整整2小時才打掃完。

▲黃明英已經當了14年旅館房務人員，對這份工作有不少感觸。（圖／記者湯興漢攝）



▲客人喝醉酒把房間砸得到處都是碎玻璃。（示意圖／Pixabay）



黃明英有潔癖，所以能把房務做到極致，但也就是因為這樣，腰酸背痛的職業傷害免不了。每晚回家，女兒總會詢問媽媽「今天還好嗎」，女兒的貼心，疲勞都消失了。孩子會這麼詢問，當然是媽咪的工作真的超辛勞。

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「床鋪上紅的、黑的、黃的什麼顏色都有。」黃明英笑說，有一次同事打掃時，掀開被子就看到「一坨東西」在床上，嚇得趕緊呼喊她，「還是要清理啊！年輕人都不願不敢，我當然要去幫忙把東西抓起來，換新的床單，徹底清理。」消費者的瘋狂行徑，黃明英習慣了，倒是家人超心疼。

▲客人睡過的床單下什麼都會出現，紅的、黑的、黃的什麼都有。（示意圖／Pixabay）

提到那些令人頭痛的客人，黃明英像聊一件小事般，沒有太多情緒，這些無奈的話在她嘴裡卻變得無比輕鬆，雖然工作辛苦，她卻非常樂觀開朗，說一說還會笑出來。

黃明英回憶，有的家長帶著孩子入住有沙坑的房型，結果把沙子弄得床鋪、浴室、沙發上到處都是，還有客人入住時都沒問題，退房前卻說房間不乾淨，「有一次被一個客人叫過去罵，說枕頭上黑黑有灰塵，早上退房前我又重新幫整理一次，這樣他就高興了。」

▲遇到那些令人頭痛的客人，她從沒有任何抱怨，只是把該做的做好。（圖／記者湯興漢攝）



工作多年，也有遇過讓她非常窩心的客人，「有一對夫妻說他們的手錶不見了，我們把整個床掀起來，被子和床底下都翻遍過了，就是找不到。」



「手錶若真放房間裡，不可能不見啊，我決定把當天都整理好的垃圾袋全部拿到太陽底下，當著客人的面翻找。」客人看她這樣辛苦翻找也覺得不捨，連忙跟她說算了。

▲她把每個房間的垃圾袋拿到太陽底下一個一個翻找。（示意圖／Pixabay）



「沒關係，我已經弄好了，就等我一下吧，2分鐘的時間。」黃明英一袋一袋打開翻找，絲毫不介意那些臭味，最後終於找到了，手錶就在一個小袋子裡的紙盒中，客人連聲向她道謝，一家人也開開心心退房離開。

「我回去轉告其他同事，說客人跟大家說謝謝耶，好開心喔！」對那一家人來說，可能就只是手錶失而復得，但這段回憶卻深刻地烙印在她腦海，講起這件事還會眼泛淚光，心中滿是感動，「無意中的小動作幫助別人，客人跟我說謝謝，好像就是給自己一點肯定吧。」

▲能夠有這麼乾淨整潔的房間住，其實都是房務人員辛苦維持的。（示意圖／記者湯興漢攝）

房務人員平常很少和客人正面接觸，因為總是打掃好才會讓客人入住，等旅客退房後，他們才會進房打掃，有時正好遇到要離開的客人問候，「謝謝大姐，辛苦了！」有些人也會留水果、餅乾、麵包或小點心，甚至寫紙條跟他們說，「謝謝你，打掃辛苦了！」這些簡單的小動作，就能讓她心中滿是感謝。

開始做房務之前，黃明英原本是賣衣服，每天穿得漂漂亮亮，套上高跟鞋、化美美的妝，客人來了，她想辦法讓客人掏錢買，「哎呦！這個衣服好漂亮，很適合妳喔。」做房務就不一樣了，踏實得多，「客人弄得再亂再髒，只要打掃的乾乾淨淨就很有成就感。」

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▲能有這麼乾淨整潔的房間都是房務人員的辛苦的成果。（示意圖／Pixabay）

很多人剛開始做這份工作都會很痛苦，腳麻腰痛少不了。她的手機裡有下載計步APP，每天的總步數都至少有12000步。講到工作每天要爬上爬下，在各個房間裡打掃的辛勞，她不僅沒有一絲的抱怨，還開朗地說，「減肥還要錢，做這個不用錢，賺到錢又賺到健康。」

不過她也坦言，現在的客人的素質真的不比從前，以前來住宿的人不會像現在的客人這麼隨性，至少不會寶特瓶、啤酒一大堆，「他們可能是習慣了，覺得付錢就盡量用，愛怎樣就怎樣。」



其實黃明英並不期待有人能為打掃人員多做什麼，只希望大家能了解他們的辛苦，「一聲謝謝，我就很滿足。」

問她想跟現在的客人說什麼，她思考了一下說，「盡量不要破壞房間裡的設施，該用就用吧，沒關係，不要弄太亂就好，我們打掃沒關係。」