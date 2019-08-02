咻一下滑進摩鐵！用愛啪出50億　老司機帶路揭「最潮房型」面紗

記者陳涵茵、彭懷玉、徐溱謐、蔡玟君、黃士原／專題報導記者陳涵茵、彭懷玉、徐溱謐、蔡玟君、黃士原／專題報導//www.ettoday.net/tools/player/446241-171628?title=%E5%92%BB%E4%B8%80%E4%B8%8B%E6%BB%91%E9%80%B2%E6%91%A9%E9%90%B5%EF%BC%81%E7%94%A8%E6%84%9B%E5%95%AA%E5%87%BA50%E5%84%84+%E8%80%81%E5%8F%B8%E6%A9%9F%E5%B8%B6%E8%B7%AF%E6%8F%AD%E3%80%8C%E6%9C%80%E6%BD%AE%E6%96%B0%E6%88%BF%E5%9E%8B%E3%80%8D%E9%9D%A2%E7%B4%97&bid=boba_preroll_web&show_ad=1&uccu=3" width="560" height="315" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true">

▲薇閣精品旅館已走過20年頭。（圖／記者湯興漢攝）

高雄在2019年初舉辦「十大摩鐵票選」，為愛情產業鏈的啟動暖身，過程也受到些質疑，畢竟「摩鐵」對很多人來說仍是晦暗的。《ETtoday新聞雲》訪問10多位業者、達人、打掃房務，並直擊多家北中南近期才開幕的汽車旅館，揭密關於八爪椅、銷魂監獄房等前世今生，其實，摩鐵青春陽光，真的好好玩。



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「咻一下滑進摩鐵」是阿基師的經典名句，時光倒轉至2000至2004年，當年台灣摩鐵如雨後春筍般冒出，巷子轉個彎真的都能路衝開進Motel。2001年，林森北路上夜晚最璀璨的薇閣招牌亮起，擺脫汽車旅館舊思維，以新稱號「精品旅館」重生。

摩鐵教父薇閣董事長許調謀在當時接受採訪時特別提及，以前摩鐵多半是男人偷情或情侶約會的地點，自從薇閣把汽車旅館定位精品旅館後，客源有3成是夫妻。當年薇閣台北林森館共有87個房間，1天就有1千位男女到薇閣約會，平均1天的業績1百萬元，1年營業額在3.6億元，薇閣林森館2年就回收4.3億元的投資本金。另外資深業者估計，全台年產值（合法經營者）已達50億以上。

不過，高報酬、回收期短，「薇閣神話」讓民營加油站、傳統旅館業者紛紛栽進摩鐵產業搶食大餅，市場過度飽和讓經營不善的傳統摩鐵一一熄燈，剩下來的，只有轉型才能找到活路。

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▲一車一房形式的汽車旅館在80年代十分盛行。（圖／記者湯興漢攝）



「偷情永遠不能陽光」老摩鐵的掙扎與進化

問世間情為何物，關下車庫門即是兩人小世界，當年薇閣車道不僅是小王小三熱門的出入場所，更是各大報狗仔最常碰頭的據點，無聊晃晃都有可能意外捕捉到成為今日頭版。

不只狗仔嗅的出不尋常味道，正宮也敏銳得很，汽車旅館業者順勢成了「幫兇」，連一顆肥皂都得暗藏玄機，為了讓偷情者回家不必跪算盤，「無香味肥皂」成了最夯的沐浴備品，連浴室裡特殊造型小板凳都有心照不宣的情趣用途，摩鐵小物比貼心、比新潮，成了業者吸客關鍵。

提起傳統摩鐵產業沒落原因，業者感慨地說「偷情永遠不能陽光」，2010至今，新型態Funtel成功開拓新市場，撕下男歡女愛的成人標籤，泳池、滑水道、溜滑梯各式新玩法打入親子與年輕市場，也打開了全新商機。

168inn旅館集團就是成功轉型的例子，曾在圓山飯店任職的168集團執行長賴傳基將五星級飯店DNA注入摩鐵產業，重塑市場需求，大膽收購經營不善的舊汽車旅館，重新定義平價精品旅館，風格乾淨明亮，鎖定年輕與家庭客群，擊出逆轉好球。

▲台中悅河MOTEL房內有私人泳池與滑水道。（圖／記者湯興漢攝）



打開車庫後的小秘密 摩鐵愛情學問大

Funtel要玩得Fun背後可是一大學問，黃揆元談起當年規劃薇閣大直旗艦店的總總，點出重要關鍵，男生進房只有一個要求就是快快快，而女生可不一樣，他打趣地說：「雖然男女來到汽車旅館，90%都是男生付錢，但別忘了女生有絕對主導權，女生總可以不跟你去吧。」大至房間裝潢、小至沐浴備品甚至微至空氣味道，如此講究全為了抓住女客人的心。

「那時真的是絞盡腦汁把所有細節都考慮進去了，Funtel五號香奈兒主題房就在冷氣出風口擺放了一瓶香奈兒五號香水、夜上海房型我們就房間放一瓶明星花露水。」黃揆元聊著當年規劃主題房的血淚史，說著說著更憶起了有趣的番外篇。

黃揆元提及曾有位住宿「夜上海房」的老杯杯打電話到櫃台客訴，說他今天是來「開心」的， 沒想到反而被弄哭，老杯杯說，「我在上海還有個太太啦！」原來房型氣氛營造得太逼真讓他觸景傷情，這段小插曲也讓工作人員皆哭笑不得。

近年新的Funtel主題房，玩得更加淋漓盡致，像是台中鳥人33間客房以原始野性為主題，從沙漠到海底、洞穴到天井通通有，吸引大量網美打卡朝聖，開幕至今3個多月，天天都是滿房狀態。

▲主題房玩到極致，台中鳥人MOTEL地窖房型爆紅。（圖／記者湯興漢攝）



第一張八爪椅發明者竟是鹿港阿嬤！

老摩鐵轉型求生存，卻並非每間都能走上花路，2005年市場飽合之後，傳統汽車旅館業者不得不想出噱頭創造話題，提供嘿咻場所還得花招百出，有業者標榜情趣祭出重口味「愛的枷鎖」SM套房，更大張旗鼓請來三級片女星宣傳。

▲丹尼爾汽車旅館有「古代中國牢房」打造「愛的枷鎖」SM套房。（圖／翻攝自丹尼爾汽車旅館官網）



過火的愛燃燒也快，嘗鮮後就只剩下小眾會再光顧，幾家早已轉型「純情派」的業者都表示，下猛藥宣傳方式很容易招來難以管控的怪客，萬一出事上新聞得不償失，若要做「好客」生意，還是打安全牌為上策。

不過說到情趣，早年「八爪椅」可是各家摩鐵的鎮店之寶，一張床、一台電視、一座八爪椅是愛的基本套餐，打開房總能見到這張熟悉的羞羞椅，然而很多人可能不知道它的發明者可是來自鹿港的一位老婦人，薑果真是老的辣。

一間近30年的台中老摩鐵業者則表示：「以前每間房都有八爪椅，現在還剩4、5幾張，預計這一批全部『做』壞，就不再買新的了。」沒想到八爪椅也成了時代的眼淚。

▲傳統汽車旅館八爪椅。（圖／記者湯興漢攝）



撕不乾淨的負面標籤 摩鐵業者甘苦談

「色情小說改成情色文學，色情旅館把它改成愛情旅館，小小玩文字遊戲客人觀感就大不同，如果你仔細注意就會發現，薇閣的全名沒有『汽車』也沒有『摩鐵』，薇閣全名叫做薇閣精品旅館。」黃揆元一番話道盡了汽車旅館業者共同的痛處，Motel好像總和負面新聞糾纏在一起。

客人有的擔憂其實摩鐵業者也有，有業者提起12年前成立KTV主題旅館，花大錢不計成本，主打一房一設計，結果吸引來的客人與想像中的客源大不同，業者稱他們為「轟趴客」，這些客人破壞力非常強，不僅能把浴缸用笑氣鋼瓶打破，連大理石樓梯都能砸壞，業者也只能搖搖頭自行吸收。

已在台中老摩鐵工作近30年的S姐從櫃檯小姐被叫到櫃檯阿姨，她提及客人素質變差時也是直搖頭，在房間烤肉、把手扶梯拆掉五花八門情況都碰過，房務大姐更是見怪不怪的苦笑說：「床上紅的、黃的、黑的什麼顏色都看過。」

此時守門員角色就格外重要，櫃檯人員成了最關鍵角色，憑著經驗若碰上奇怪客人，「滿房」絕對是一致標準口徑，多半摩鐵業者寧可不賺也不願冒險砸招牌。

▲摩鐵的房務人員十分辛苦。（圖／記者湯興漢攝）

採訪完畢關上攝影機後，記者好奇詢問曾睡遍世界旅館業者最喜歡的房型，得到答案卻意外簡單，「房間整齊乾淨，人對了，一切就對了。」所謂情趣，果真得有「情」才有趣。