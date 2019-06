麻瓜迷們快來！倫敦哈利波特片場半日遊　購票+交通攻略

▲倫敦華納兄弟哈利波特片場一景,葛來分多交誼廳。(圖/凱莉給點力攝,下同)

圖、文/凱莉給點力

一決定要去英國倫敦玩,我的下一個念頭就是,一定要去哈利波特影城!身為對7集內容都看到滾瓜爛熟耳熟能詳的資深哈迷我,好不容易來到哈利波特的大本營了,怎麼可以不去我心中的聖地呢!

華納兄弟哈利波特影城(Warner Bros Harry Potter Studio)不開放現場購票,一定要事先預約參觀場次,有許多網站上都有賣一日遊和車票的行程,我大約在1個月前在官網上購票,可能當時剛好遇到聖誕假期,旅行社的一日遊行程都早已賣光,官網上的票也都售罄,我在半夜不停按F5更新,才搶到元旦隔天中午進場的門票,我買的票是包含語音導覽與紀念手冊的,一共要54.95鎊(約新台幣2155元),若是只單買門票,成人票一張是45鎊,但身為哈迷就是什麼都想要啊!影城的門票背面都是電影中的各個經典場景,讓你參觀完後連門票都不想丟。(建議想去的人最好還是在三個月前就先預訂)

▲每場都有限定參觀人次,不開放現場購票,記得要先在網路上預約。

若是自行前往的人,當天先搭火車到Watford Junction車站,一走出車站左轉找4號巴士站,只要看見整輛車身都是哈利波特彩繪的接駁車,上車就對了!接駁車來回車票是2.5英鎊,一上車時就要付來回車費,記得保存好票根,回程就可憑票根上車,車上只收現金,要事先準備好零錢喔!(接駁車約15分鐘一班)

從在車上時就會開始播放影城的相關介紹影片,讓你從上車的那一刻就開始回到了魔法世界,一抵達片門口,就會看見出現在哈利波特第一集的巨大巫師棋,回憶立刻都被召喚出來啦!

因為有控管每場人數的關係,現場排隊人數並不多,只要把網上購票的QRcode交給工作人員掃一下,就可以拿到門票了。我覺得影城很成功的其中一個地方是,每個工作人員都會營造出很開心的氛圍,從換票時問我們是哪個學院的學生,到門口安檢的工作人員跟我說歡迎回家,那天從進去影城到參觀結束,我的笑容一直沒停過。

▲門票上會寫明預約時間,時間快到的時候工作人員才會放你進去。

▲門票後面都是電影中的各個場景,必須收藏!

▲一進場就會看見三位主角小時候的手印,同行者說他正在跟自己的女神十指緊扣,你蘿莉控嗎?!

在等待進場時,除了會看到哈利波特小時候住的碗櫥之外,另一邊牆上還有一排J.K.羅琳在最後一集電影的倫敦首映會上說的話:「No story lives unless someone wants to listen.(沒人想聽的故事是不會流傳下去的)」

▲哈利小時候住的碗櫥,小心有蜘蛛!

▲原文的段落是,「No story lives unless someone wants to listen. The stories we love best do live in us forever. So whether you come back by page or by the big screen, Hogwarts will always be there to welcome you home.」

看到這句話就像媽媽在歡迎孩子們回家,差點就要感動到哭了。接著會進到像演藝廳的地方,工作人員會請大家坐下欣賞小短片,播完短片後布幕往上升,通往餐廳的大門就會出現在大家眼前,工作人員會邀請當月生日的壽星到門前,一起開啟魔法大門進入魔法世界。(各種羨慕啊!)

一進入大廳映入眼前的就是大廳,兩旁的桌上擺滿了食物模型和各學院的服裝造型,接著按照路線前進,依序就會見到電影中的造景、道具、服裝與設計巧思等各個細節的介紹,哈利波特迷在裡面足足可以耗上半天都不是問題。

▲看了都餓了。

▲各個凹室分別有四個學院的制服。

各個展區都有相對應的語音導覽號碼,只要按下數字,就可以聽到關於該部分的介紹,有時還有演員受訪的片段或是電影花絮部分可以在語音導覽機上觀賞。像葛來分多學院宿舍,要不是語音導覽介紹,我還不知道這個宿舍就是按照他們拍攝第一集的身高時所製作的,所以到了最後幾集的時候,演員們都只能蜷曲窩在床上呢!

▲現場看床真的很小一個呢!

▲第四集耶誕舞會的戲服,妙麗的衣服真的太美了!

▲講出通關密語才可以到達校長室。

▲鄧不利多的校長室,裡面還有一座儲思盆喔。

▲出現在電影第四集中的道具金蛋。

▲電影第二集中通往史萊哲林密室的門。

▲衛斯理家族的洞穴屋,充滿著溫馨的感覺。

▲布萊克家族的族譜,仔細看天狼星真的被燒掉不在上面了。

▲恩不里居教授的辦公室,粉紅到讓人覺得可怕。

當然除了道具展示外,現場也有一些小互動遊戲可以玩,比如可以伸手摸的火、讓掃帚飛到手中,還能拍攝騎乘飛天掃帚的小影片,經過特效區後就會來到海格的家,會有熱情的工作人員免費幫大家拍照,來一杯奶油啤酒吧!

▲工作人員都會很熱情的幫大家拍照。

經過了特效區之後,就要來到室內展區的最後一個地方--禁忌森林,整座森林特意營造成黑壓壓的一片,還不時有巨型蜘蛛在頭頂竄上竄下,三不五時發出的打雷聲光特效,真的會讓人感覺誤闖禁區了呢。

▲禁忌森林最可愛的存在,鷹馬巴嘴!會不停彎腰跟大家行禮唷。

如果來到華納兄弟哈利波特片場,一定要在這邊的九又四分之三月台多拍幾張!一般人都會在國王十字車站排隊拍下經典的穿牆照,但排隊動輒都要一兩個小時,片場這邊可是有一整排的推車讓大家隨意拍,完全不需要排隊,還可以拍到滿意為止!

結束室內展區後會先到餐廳區域,許多人會選擇在這邊來個片場限定的蜂蜜奶油啤酒冰淇淋休息一下,在餐廳旁就是大型造景的室外展區,像是騎士公車、電影最後一集被奈威炸掉的學校長廊、哈利出生的高錐客洞的家,還有水蠟樹街的整棟房子造景,全都在這個室外展區,如果是在冬天造訪片場的話,強烈建議在最一開始不要寄放自己的外套,不然一進到戶外展區,會冷到無法仔細欣賞每個細節巧思。

▲被霍格華茲入學信淹沒的水蠟樹街4號,可以分一封給我嗎?

▲哈利出生的家,一角還保留佛地魔破壞的樣子。

通過室外展區後,再來就會進入動物特效製作區,裡面有非常多多比的標本(誤),透過動畫和互動螢幕讓我們更了解電影中的神奇生物是如何製造出來的。轉個彎,就會來到最魔幻的斜角巷與古靈閣銀行,可惜我造訪片場的時候古靈閣銀行尚未開放(已在4月6日宣布開幕了),聽說整個展區很大,完全呈現出銀行的奢華氣派感,好想再去一次啊!斜角巷裡頭最搶眼的就是衛斯理兄弟的店,這在環球影城可是看不到的,可惜只能從外觀偷窺店內,無法入內好好採購一番惡作劇道具。

▲要先買魔杖還是先買魔藥學要用的藥材呢?

▲衛斯理的惡作劇道具店,我想買秘魯瞬間黑暗粉!

整個片場的最後壓軸,就是雄偉又精緻的城堡模型,許多校園的特效場景,就是透過這個模型拍攝而成的,每個窗戶和塔尖都是特效部門精心設計,隨著書中提到的場景越多,這座城堡也就不停地擴建,一直到電影第7集完結後,我們才看到這座城堡最完整的模樣。看著燈光變化下的模型,會讓人想起每一本書中提起的小片段,許多電影情節輪番在腦海中跑馬燈似地上演,從第一本書面市到現在已經20個年頭,光想就覺得感動。

▲為了讓電影每一集都具有連貫性,城堡的每一個角落都非常講究。

經過了城堡後就會來到商品販售區了,仔細看整面的魔杖牆,上面每一盒都是曾參與過的工作人員名字,仔細找的話,就會發現J.K羅琳的魔杖盒唷!如此精彩的片場導覽,即使沒有環球影城那些聲光特效十足的遊樂設施,我覺得就算不是哈利波特粉絲都很值得來一趟,享受充滿魔法的一天,絕對值回票價。

【訂票資訊】

因為每個時段可以參觀的人數是有限制的,而且沒有提供現場購票,請務必事先在網路上預約參觀場次。除了可以在各旅行社或網站上購買他們的一日遊行程(一般會含來回接送)之外,也可以跟我一樣在官方網站預訂,當天再憑QRcode取票即可,非常方便。

建議旺季最好提前3個月買,才不會像我一樣半夜在電腦前不停更新,好不容易才搶到比較理想的時段。(建議片場參觀的時間預留約3小時比較充足,所以在預約場次時,若預約到比較下午的時段,要留意一下回程的車次時間。)

【交通資訊】

要從倫敦出發去片場,最常見的方式就是坐火車,一般人大多會選擇從尤斯頓火車站(Euston Station),坐到距離影城最近的火車站Watford Junction後,再轉接駁公車前往影城。票價的部分,從Euston Station出發的火車單程票價是£9.9,來回則是£17,但如果避開尖峰時段,選擇Off-Peak Return(離峰來回)票價就只要£11。接駁公車來回車票是2.5英鎊,一上車時就要付來回車費,記得保存好票根,回程就可憑票根上車,車上只收現金,要事先準備好零錢喔!

華納兄弟哈利波特片場

地址:Studio Tour Dr, Watford WD25 7LR,England

營業時間:周一至周五 09:30-22:00,周六日 08:30-22:00

官網預約網址:https://www.wbstudiotour.co.uk/tickets



►►► 奢華有理,享樂無罪!帶上Visa卡出發吧!