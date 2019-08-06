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來澎湖必吃的小管麵線！還有特別的海菜炒蛋　附近就是鯨魚洞

點評：下次來去吃！
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▲澎湖景點鯨魚洞和不能錯過的小管麵線。（圖／陳小可的吃喝玩樂）

▲澎湖景點鯨魚洞。（圖／陳小可的吃喝玩樂提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

旅遊中心／綜合報導

每到夏天，許多人喜歡去菊島澎湖體驗海島風情，而澎湖除了可以玩水和吃仙人掌冰之外，還擁有許多旅客必須嚐鮮的美食，對此，部落客《陳小可的吃喝玩樂》就和大家分享位於知名景點鯨魚洞附近的「小萍的店」，在這裡你可以大嗑鮮美的小管麵線和特別的海菜炒蛋，吃飽後還可以去鯨魚洞晃晃！

▲澎湖景點鯨魚洞和不能錯過的小管麵線。（圖／陳小可的吃喝玩樂）

▲小萍的店外觀有五顏六色的塗鴉，裡頭所提供的美食更是不能錯過。

小萍的店除了販賣很多特別的小卷料理之外，同時也有絲瓜和海菜料理。說到澎湖絲瓜，和台灣本島的絲瓜外型不太一樣，口感也比較清脆鮮甜，而來到小萍的店，絕對不能錯過的就是小卷絲瓜麵線，麵線吃起來非常順口，湯頭喝起來帶有小管的鮮味和絲瓜的甜味。

▲澎湖景點鯨魚洞和不能錯過的小管麵線。（圖／陳小可的吃喝玩樂）

▲鮮甜的湯頭配上滑口的麵線。

除了必吃小管絲瓜麵線之外，「海菜炒蛋」也是店家的熱門料理，如果想吃點不一樣的，也可以點一盤冰冰脆脆又彈牙的河豚皮；另外，店家也有販售自製的小管醬和小魚乾，不管是要帶回家自己吃或是送禮都很適合。

▲澎湖景點鯨魚洞和不能錯過的小管麵線。（圖／陳小可的吃喝玩樂）

▲海菜炒蛋。

▲澎湖景點鯨魚洞和不能錯過的小管麵線。（圖／陳小可的吃喝玩樂）

▲菜單。

吃飽飯後，可以到附近的鯨魚洞走走！鯨魚洞其實是柱狀玄武岩，因在海崖上受海蝕作用形成一個大海蝕洞，由於外觀狀似一隻鯨魚的頭部而得名。走在一旁的步道可以欣賞浪花拍打鯨魚洞的風景，這裡也是不少人來澎湖必訪的觀光景點，若是能避開尖峰時間前來，在觀光客不多的情況下還能好好拍照。

▲澎湖景點鯨魚洞和不能錯過的小管麵線。（圖／陳小可的吃喝玩樂）

▲鯨魚洞的解說。

小萍的店

地址：澎湖縣西嶼鄉小門村11之3號
電話：0911192637
營業時間：早上07:00–下午17:00

關鍵字： 小萍的店 小管麵線 澎湖美食 澎湖旅遊 離島旅遊 美食情報 達人美食 陳小可的吃喝玩樂

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