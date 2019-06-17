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整房熊熊超療癒！台南晶英泰迪熊主題房　6隻馬卡龍熊直接扛回家

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▲台南晶英泰迪熊主題房。（圖／記者陳涵茵攝）

▲台南晶英泰迪熊主題房。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

記者陳涵茵／台南報導、攝影

想在滿滿都是泰迪熊的房間幸福睡一晚嗎？台南晶英酒店與精典泰迪（Classic Teddy Bear）聯名合作推出泰迪熊主題房，從門卡、床單、枕頭甚至肥皂都是泰迪造型，還可以把一整座泰迪熊小屋和6隻彩色泰迪熊帶回家，泰迪熊控絕對要朝聖。

▲台南晶英泰迪熊主題房。（圖／記者陳涵茵攝）

▲泰迪熊主題房。

推開可愛的熊熊大門後，牆上以英倫風泰迪熊主題佈置，2隻28吋大型絨毛熊玩偶就坐在窗邊，16坪小西門套房有座位區、用餐區、和式區還有超大浴缸，從房間到衛浴空間滿滿都是泰迪熊。驚喜可不止這些，入住後可愛機器人會送上熊熊造型的馬卡龍，讓小朋友們尖叫連連。

▲台南晶英泰迪熊主題房。（圖／記者陳涵茵攝）

▲廁所也是滿滿熊熊。

▲台南晶英泰迪熊主題房。（圖／記者陳涵茵攝）

▲泰迪熊造型香皂。

幸福睡一晚後還有滿滿禮物可以帶回家，熊熊愛上你住房專案入住就送夾腳拖鞋、杯墊、香皂、點心鐵盒等，全部都是熊熊造型，還可以把市價8千元的熊熊小屋扛回家，六隻9吋馬卡龍色泰迪熊絨毛玩偶，帶回家超療癒。

▲台南晶英泰迪熊主題房。（圖／記者陳涵茵攝）

▲機器人送上泰迪熊馬卡龍。

▲台南晶英泰迪熊主題房。（圖／記者陳涵茵攝）

▲整座馬卡龍泰迪熊小屋都可以免費帶回家。

除了無邊際泳池親子客還可到四樓的兒童俱樂部「小學堂」，室內區備有X-BOX體感電玩、美式手足球檯、溜滑梯、繪本與故事書等，房客也可於小學堂報名彩繪泰迪熊活動，度過幸福假期。

台南晶英酒店
地址：台南市中西區和意路1號
＊「熊熊愛上你」住房專案，兩人成行，平日每房只要6,888元起、假日與連續假期8,588元起。

關鍵字： 台南旅遊 台南晶英 星級飯店

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