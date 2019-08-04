影／摩鐵大揭密》求婚、慶生百元唱歌開趴！　實材隔音好「比KTV乾淨」

記者彭懷玉／台北報導

以為摩鐵是年輕人的專屬嗎？那你想法可能落伍了，現在唱KTV、看電影、看Youtube、打電競、維琪浴、戲水池通通能在摩鐵滿足，擺脫只是休息或睡一晚的刻板印象，轉而變成全家三代同堂都能來狂歡的「景點」。

▲現在唱KTV、看電影、看Youtube、打電競、維琪浴全都能到摩鐵去。（圖／翻攝自三重江月villa行館粉專）

▲潮MOTEL 6人、10人大房都可K歌。（圖／記者湯興漢攝）

不只住宿 每個月都有求婚趴 、慶生趴

江月行館董事長黃朝池笑說，開幕5個月以來，就協助辦了12對求婚趴，「摩鐵是個很棒的求婚地方，以前我們都媒妁之言啊！現在年輕人花很多精力在求婚上耶....」談起在旁見證客人「求婚」，董事長眼睛整個亮了起來，還時不時拿起手機找照片給大家看。

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▲江月行館董事長黃朝池表示，有次很誇張，館內來了一群媽媽，10多位加起來都要破1000歲了。（圖／記者黃克翔攝）

除了求婚，摩鐵也是理想的「慶生」地點，「每個禮拜都有人來慶生」董事長興奮地說著，「有次很誇張，來了一群媽媽，感覺像是開同學會，10多位加起來都要破1000歲了！平日下午也有像是歌唱班的啦，吵吵鬧鬧好歡樂。」

在摩鐵裡唱KTV是什麼概念？

許多人想到唱歌，不免腦中浮現「KTV」一詞，難以想像摩鐵業近年來開始搶食市場大餅。但，究竟在摩鐵裡唱KTV有什麼優點呢？江月行館經理蔡孟庚說，享有絕對隱私和安全性、比KTV乾淨，行館特別挑選隔音好的材質打造，即使想唱整夜，也不怕打擾到隔壁房客或被其他客人干擾，可以不受拘束放聲高歌。

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▲在摩鐵裡唱KTV有什麼好？江月行館表示，享有絕對隱私和保有安全性、比KTV乾淨、價格等都更吸引人。（圖／記者黃克翔攝）

台灣人天性愛唱歌，「KTV視聽設備」已成為摩鐵必備娛樂項目之一，以江月來說，點歌系統收錄超過一萬首原版歌曲，歌單每個月會更新。以3小時為單位計算，至少需6人預定，120公分以下孩童免費，換算下來每人每小時僅需約110元，就能在40至50坪的超大空間盡情歡唱，即使不住宿單買唱歌時段也OK！

▲6人換算下來每人每小時僅需約110元，就能在40至50坪的超大空間盡情歡唱。（圖／記者黃克翔攝）

歡樂影音空間不可少



另外，桃園「潮旅館」6人房中房、10人房也可唱KTV，無論是全家享受天倫之樂，或是三五好友開趴都能滿足。168 inn旅館集團執行長賴傳基表示，摩鐵從過去二度轉變為四度空間，新增的主要就是「歡樂影音空間」，潮旅館將家庭劇院概念植入，高規格使用Yamaha 5.1聲道，手機也可連接電視或觀賞最新的電影。

經過時代的演變，摩鐵不再侷限於情侶客群，站在摩鐵業者的立場，已經將重心轉移到「親子族」身上，也從細節中觀察到，現代人對「娛樂視聽設備」的期待日漸增高。

▲▼「歡樂影音空間」成摩鐵必備項目。（圖／記者湯興漢攝）