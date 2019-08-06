影／摩鐵大揭密》睡完順手偷！前三熱門失竊物　「這個價值10萬」也搬走

記者黃士原／台北報導

英國每日郵報曾研究半數的英國人在旅館順手牽羊的紀錄，其中游泳池毛巾與房間毛巾名列第1、2名，台灣的汽車旅館也是一樣。168inn旅館聯盟執行長賴傳基就說，毛巾、咖啡杯、抱枕是前三名熱門失竊物，不過他碰過最誇張的是整張床被搬走。



▲MOTEL房間內除了消耗品之外，其他物品都不能拿走。（圖／記者湯興漢攝）



賴傳基說，過去旗下有個汽車旅館，房務凌晨1點多去整理房間，竟然發現床不見了，調出監視器一看，原來是客人開貨車來把價值10萬元的席夢思彈簧床偷走，但一查，這輛貨車掛的是假車牌，根本也找不到。

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後來，這位偷床賊又到某家旅館欲再度犯案，但同業互傳訊息，提早預防，在入住前就注意到這輛車，並連絡警方來個守株待兔逮人。





▲按摩椅、電視、空氣清淨機都有人會偷。

除了彈簧床，按摩椅、棉被、電視、空氣清淨機都被偷過，不過注意喔，現在房間內的電視、空氣清淨機多半有「防盜措施」，失竊率低，但遇到行家還是有可能被偷走，如果不幸遇到，就會把這客人列入「偷竊黑名單」，並且有技巧地通知同業。



那熱門失竊物是什麼呢？整體來說，毛巾、咖啡杯、抱枕是前三名，另外衣架也常不見。其實，很多人習慣就是會把毛巾順手拿走，但多位業者苦笑說，「這些小東西不見，並不會報警處理，讓住客留下前科也不好，通常就算了。」



▲毛巾是汽車館館的熱門失竊物。（圖／Pixabay）

多數業者比較傾向「算了」，但也有業者覺得「要規勸」，也就是教育客人很多物品其實是不能帶走。怎麼教育呢？首先是把這些客人列入黑名單，一旦再度入住要退房時，先留住客人同時查房，一旦發現有物品被拿走時，立即加收費用，「一聽到要收錢，東西就自動還回來了。」業者笑說。

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另一位業者則舉例，有位在黑名單中的客人開著賓士車入住，退房時立即去查房，果然發現大小毛巾各2條都被拿走，櫃台婉轉對消費者說「要加收4條毛巾費用」，客人馬上下車開後車廂，竟有一堆各家旅館毛巾，並大喊：「要哪一條？愛拿回去就拿回去。」

其實某些區的業者之間備有「偷竊黑名單」，「現在Line群組很方便，透過大家聯防，讓損失降低。」