影／摩鐵大揭密》免費獨家設施「1秒搞定小孩」　爸媽驚喜：厲害的創意！

記者彭懷玉／專題報導

汽車旅館在台超過20年，從硬體設施的追逐，演變為重視軟體的「體驗」服務；從過去「情侶限定」轉為主打「家庭客」；從單一提供住宿需求，轉為「旅遊景點」，從2歲的小小孩到99歲爺爺奶奶，皆能在摩鐵中找到屬於自己的角落。

▲江月villa行館有媲美KTV的視聽室。（圖／記者黃克翔攝）



▲摩鐵從過去「情侶限定」轉為主打「家庭客」，圖為台中挪威森林MOTEL親子房。（圖／記者湯興漢攝）

江月行館董事長黃朝池表示，摩鐵定位在陽光的「都會休閒旅館」，讓整體層次更提升，並要求團隊朝向「星級化」標準前進，愈來愈多年輕的爸媽帶小朋友來，甚至是三、五個家庭一起來，大人唱歌，小朋友去玩水、累了可以睡覺，每個人在這個空間裡均能自得其樂。

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▲唱歌不一定只能去KTV，江月villa行館的KTV是視聽室其中一部分。（圖／翻攝自三重江月villa行館粉專）

摩鐵變身多功能娛樂空間：唱KTV、大螢幕追世界盃

三重江月行館表示，唱歌也不一定只有KTV，KTV只是視聽室的其中一部分，完整的「視聽空間」還可以看Youtube、藍光影片，在大型螢幕上追賽事也相當過癮，「比如說現在有世界盃，不一定要去酒吧。」多面向的視聽空間，分別在KTV、床和浴缸前共有3台電視，像是在小豪宅歡唱、玩樂一樣，可以單純唱歌，自帶食物進來，一人換算下來，一小時只要110元，比KTV還更便宜。

▲「潮」旅館更以背包客棧為概念，設計出10人房。（圖／記者湯興漢攝）

摩鐵變主打家庭客：連10人房都有

現在人對於影視娛樂的需求愈來愈高，桃園「潮」旅館更大手筆將每個床位都設置一台電視，家中成員不會發生搶頻道的問題。針對家庭客，「潮」旅館更以背包客棧為概念，設計出10人房，和隔天九宮格早餐buffet、鐵板套餐，直到12點退房前都能再吃一輪。168inn執行長賴傳基也表示，我們將1/3以上房間做4人房的設計，主要就是為家庭客量身打造，一般汽旅不大會這樣做。

▲「潮」旅館就在門口設置了電動車充電站，方便住客隨時可以充電。（圖／記者湯興漢攝）

桃園有電動車充電站、台中親子洗車超熱門

為了在競爭激烈的摩鐵業立有不敗之地，各家業者也絞盡腦汁推出特殊項目，像是環保零排放是未來趨勢，加上桃園是電動車補助最高的城市，「潮」旅館就在門口設置了電動車充電站，方便住客隨時可以充電。

賴傳基表示，「我認為電動車是未來的趨勢，特別將每個房間都預留充電站，之前有不少開特斯拉（Tesla）的客人來，一進來就可以幫車子充飽電。」

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▲挪威森林內有超大戲水池。（圖／記者湯興漢攝）

洗車還能順便讓小朋友玩水？台中就有業者推出了「洗車服務」，沒想到竟然意外地受歡迎。挪威森林台中館館長朱威達表示，挪威森林剛蓋的時候，在停車場旁建了一個洗車場，是對外開放的，但會附贈住客一個洗車場的代幣，可以持代幣免費洗車。

▲台中挪威森林MOTEL親子房。（圖／記者湯興漢攝）

朱威達也說，「這個設施意外受到家庭客歡迎，一秒就可以搞定小孩，尤其假日時，常看到許多家庭一起洗車，小孩子喜歡玩水，全家一起在摩鐵旁洗完車，就可以馬上回房間洗澡，家長不會擔心他們全身溼答答，車子也洗乾淨，都覺得這個設施很普通可是真的很厲害，未來在設置新館都會延續這個設計。」不怕人學這個創意？「不怕啊，這要土地夠大才有空間設置。」

▲挪威森林台中館洗車設備。（圖／挪威森林台中館提供）

▲挪威森林台中館洗車設備。（圖／挪威森林台中館提供）