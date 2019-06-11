一碗只要35元！新莊必吃火雞肉飯　切片＋蒜泥口味超特別

點評：感覺就很好吃～

(令人舒服的小吃)

文、圖／Kuni

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某饕友說："雙北吃過最接近嘉義味道的火雞肉飯"！

聽完很難不動身，畢竟今年初才特地在嘉義幾家名店吃過一輪。

趁印象猶深之時，剛好還能比較。

嘉義傳統雞肉飯有幾項特色，其一就是多半使用火雞肉。

這項小吃配置單純，除雞肉切塊擱飯上外，

還會擺其他不同配料好比台式醃黃蘿蔔片或酸菜等。

但個人私心認為，真正最影響風味及辨識度的則是油蔥。

每家風格不同，有些味重，有些剛好，有些甚至帶焦香。

本日用餐內容：

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涼拌芥藍菜(NT.20)

沙拉蘆筍(NT.40)

火雞肉飯(NT.35)

火雞肉切片(小，NT.120)

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新莊的嘉家此行無疑沒有白來。

雖只是平價小吃，但店內乾淨與涼爽，

對照前幾天在其他地方用餐的悶熱與油膩有如天堂與地獄。

(嘉家火雞肉飯)

(店內)

(菜單)

細讀菜單，價格比預期平實。

涼拌芥藍中規中矩，一盤才二十，便宜也是一種美味的呈現！

蘆筍有削乾淨，不若上次某活魚餐廳一份180還吃到外皮纖維。

今天的雞肉飯其實不差，但嚴格而論最關鍵的醬汁與油蔥從缺。

倒是火雞肉切盤值得一嚐，

逆紋橫切加上帶皮與肉汁，表現比雞肉飯好。

(上菜很快)

(一下子到齊)

(沙拉蘆筍)

(涼拌芥藍)

(火雞肉飯)

(火雞肉切盤)

(配蒜泥另一種風味)

臨走前，轉頭望著滿座的生意與排隊不禁有感。

一家店能否讓人吃得舒服，

常常才是吸引顧客不斷掏錢回訪的真正重點。

便宜是舒服，合味是舒服，乾淨是舒服，地理位置近也是一種舒服。

這就是庶民小吃。

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嘉家火雞肉飯



地址：新北市新莊區中港路397號

電話：(02)8991-2672

時間：11:00~14:30 17:00~20:30

用音樂來詮釋美食

小提琴家KUNI

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