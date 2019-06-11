ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

一碗只要35元！新莊必吃火雞肉飯　切片＋蒜泥口味超特別

KUNI 藐視王法的世界 Kuni

我想用音樂來描述與歌頌， 藉著記錄讓美食化為永..

點評：感覺就很好吃～
ETtoday餓勢力

▲新莊嘉家火雞肉飯，新莊必吃火雞肉飯。（圖／Kuni提供）

(令人舒服的小吃)

文、圖／Kuni
-------------------

某饕友說："雙北吃過最接近嘉義味道的火雞肉飯"！

聽完很難不動身，畢竟今年初才特地在嘉義幾家名店吃過一輪。

趁印象猶深之時，剛好還能比較。

嘉義傳統雞肉飯有幾項特色，其一就是多半使用火雞肉。

這項小吃配置單純，除雞肉切塊擱飯上外，

還會擺其他不同配料好比台式醃黃蘿蔔片或酸菜等。

但個人私心認為，真正最影響風味及辨識度的則是油蔥。

每家風格不同，有些味重，有些剛好，有些甚至帶焦香。

本日用餐內容：
-------------------
涼拌芥藍菜(NT.20)
沙拉蘆筍(NT.40)
火雞肉飯(NT.35)
火雞肉切片(小，NT.120)
-------------------

新莊的嘉家此行無疑沒有白來。

雖只是平價小吃，但店內乾淨與涼爽，

對照前幾天在其他地方用餐的悶熱與油膩有如天堂與地獄。

(嘉家火雞肉飯)

▲新莊嘉家火雞肉飯，新莊必吃火雞肉飯。（圖／Kuni提供）

(店內)

▲新莊嘉家火雞肉飯，新莊必吃火雞肉飯。（圖／Kuni提供）

(菜單)

▲新莊嘉家火雞肉飯，新莊必吃火雞肉飯。（圖／Kuni提供）

細讀菜單，價格比預期平實。

涼拌芥藍中規中矩，一盤才二十，便宜也是一種美味的呈現！

蘆筍有削乾淨，不若上次某活魚餐廳一份180還吃到外皮纖維。

今天的雞肉飯其實不差，但嚴格而論最關鍵的醬汁與油蔥從缺。

倒是火雞肉切盤值得一嚐，

逆紋橫切加上帶皮與肉汁，表現比雞肉飯好。

(上菜很快)

▲新莊嘉家火雞肉飯，新莊必吃火雞肉飯。（圖／Kuni提供）

(一下子到齊)

▲新莊嘉家火雞肉飯，新莊必吃火雞肉飯。（圖／Kuni提供）

(沙拉蘆筍)

▲新莊嘉家火雞肉飯，新莊必吃火雞肉飯。（圖／Kuni提供）

(涼拌芥藍)

▲新莊嘉家火雞肉飯，新莊必吃火雞肉飯。（圖／Kuni提供）

(火雞肉飯)

▲新莊嘉家火雞肉飯，新莊必吃火雞肉飯。（圖／Kuni提供）

(火雞肉切盤)

▲新莊嘉家火雞肉飯，新莊必吃火雞肉飯。（圖／Kuni提供）

(配蒜泥另一種風味)

▲新莊嘉家火雞肉飯，新莊必吃火雞肉飯。（圖／Kuni提供）

臨走前，轉頭望著滿座的生意與排隊不禁有感。

一家店能否讓人吃得舒服，

常常才是吸引顧客不斷掏錢回訪的真正重點。

便宜是舒服，合味是舒服，乾淨是舒服，地理位置近也是一種舒服。

這就是庶民小吃。

-------------------
嘉家火雞肉飯

地址：新北市新莊區中港路397號
電話：(02)8991-2672
時間：11:00~14:30 17:00~20:30

用音樂來詮釋美食
小提琴家KUNI
Kuni（藐視王法的世界）粉絲專頁Kuni（藐視王法的世界）部落格

關鍵字： 嘉家火雞肉飯 新莊美食 新北市美食 美食情報 達人美食 kuni

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

台北米其林／摘星仍不忘初衷！鮨野村續拿一星

網路熱搜美食！永和大叔手作漢堡　川味五花堡香辣多汁

新北紅燒半雜牛肉麵專賣　湯頭味美喝完還可以再續！

達人激推！新北平價熱炒店　砂鍋魚頭湯頭鮮美還能無限續

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

好Q彈！桃園人氣燒麻糬搭配黑糖冰

宜蘭秘境「金黃花海隧道」免費拍！

串家物語板橋店6/21搶先試賣

排隊也要吃！特搜淡水15個人氣美食

直擊／台南貨櫃公園試營運搶先看

這兩家燒肉店一個人也可以吃

台南全新7米高光雕瀑布溜滑梯

高雄鹹酥雞店雞排「沒裹粉」清爽不油

旅客注意！環球影城置物櫃關4天

台灣人赴日最愛買的15樣日本藥妝

熱門行程

最新新聞更多

新北藏「迷你版繡球花海」免費看！

新莊必吃火雞肉飯一碗只要35元！

訂房網恐有個資洩漏問題學1招自保

普濟殿燈海美景躍上香港叮叮車

徜徉台版夏威夷！10個台東自由行玩法

枕下一坨深紅小蟲全孵化！網揭恐怖真相..

遊客擠爆「碼頭」　政府砸870萬建公..

花蓮青年旅館獨立雅房只要500多元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366