摩鐵大揭密》看光光！隔牆同步觀賞「掌聲片」爽賺21萬　必學防被攝4招自保

記者彭懷玉／台北報導

前陣子南韓30家摩鐵被偷裝1mm針孔偷拍，在付費網站上同步轉播「實況」影像，並不法獲利達21萬台幣，事件一爆出，全球譁然，台灣摩鐵業者也提出預防之道，包括「不接受客人指定房間」、「以堅固實材裝潢」，才有遏止事件發生。

▲南韓大宗偷拍事件頻傳，受害者8成是女性，引起全球一陣譁然。（示意圖／免費圖庫pxhere）



▲廁所角落都可能藏著針孔鏡頭。（示意圖／視覺中國CFP）

摩鐵業共同默契：不接受客人指定房間

可以預訂主題房型，但不能指定要「哪一號房」，其實這樣的要求很容易會察覺異樣，既然每間都大同小異，唯有格局稍稍不一樣，若指定一定要哪間，就可能有鬼。

▲摩鐵業共同的默契：「不接受客人指定房間」。（圖／示意圖／pixabay）

摩鐵教父黃揆元表示，為了避免偷拍、偷錄影或是毒品交易，高級的摩鐵多半不給指定房號入住，可以指定要哪個主題房，但每個主題房有4間，不能指定要其中的幾號房，比如說，「客人硬要指定住309，明明空的也不會給他。」

黃揆元說，「偷拍有分為有線和無線的，無線的可以偵測出來，但有線的就需要去取帶子。但車開進來太方便了，行李、車廂裝什麼根本不知道，拿日本的經驗借鏡台灣，才能有效避免類似案件發生的可能。」

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▲江月villa行館董事長黃朝池表示，為避免偷拍事件發生，建築實材用比較多、比較好，像我們的牆壁都是封死的無法裝，缺點就是造價高。（圖／記者黃克翔攝）

三重江月行館也不接受客人指定房間。業者表示，「若客人一定要指定301，我們就會懷疑，明明其他房間都不比301差，為什麼偏要指定這間？我們會立刻去那間找找是否埋了什麼（針孔）。如果堅持不讓客人指定房間，就會發現白搞了而收手。」

▲監視攝影機 。（示意圖／達志影像）

業者，「以前就傳出業界出事啊，客人一次來兩台車，一台負責埋（針孔）、一台在隔壁接收錄的影片，有線的他們會需要找地方插電，後來還有無線傳輸。」

▲房間材質下重本，較能遏止偷拍事件發生的可能。（圖／取自免費圖庫pexels）

裝潢時就要下重本

為防止這類問題的發生，業者表示，（偷拍）這事情可大可小，願意做多少主要看經營者。「之前很多裝針孔攝影機的偷拍案件，其實就看經營者心態，管理者必須要care這種事。為避免這種情形發生，我們的建築實材用比較多、比較好，像我們的牆壁都是封死的無法裝，唯一缺點就是造價高。」

為避免成為「影片中的主角」，進入房間時，可以先關掉所有燈光，並仔細檢查是否出現紅、藍、綠等不尋常的光源，因有些攝影鏡頭是感應式的，所以需注意走動時是否也有東西跟著移動。另外，不妨多留意一下房內是否出現突兀的東西，像是不該出現在房內的物品，說不定微小鏡頭就藏在裡面，多一道檢查，多一份心安。