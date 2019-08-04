影／摩鐵直擊》滑水道、沙坑搬進房！70坪50人包場嗨玩　還有KTV免費唱

記者徐溱謐／台中報導

汽車旅館近年邁向精緻化與家庭化，除了引進頂級設備外，也格外用心打造適合全家大小同樂的設施。台中的悅河精品旅館開幕快3年，每個房間都以高規格的裝潢和設備打造，另外還針對家庭客推出滑水道游泳池、VR模擬實境賽車機台、沙坑、遊戲球池等，不管是全家大小或一群好友開派對，光是房間就能玩一整天。

▲悅河精品旅館把滑水道搬進房間，成為大人小孩都愛的水上樂園。（圖／記者湯興漢攝）



▲「奢華悅河」房間總坪數有70坪，有KTV、滑水道、游泳池等設備。（圖／記者湯興漢攝）

「奢華悅河」是館內最頂級的房型，總坪數有70坪，最多可以容納50人，除了多數旅館有的KTV、按摩浴缸外，還有半層樓高的滑水道、SPA水柱和蒸氣室，長形泳池可以容納近10人，其中有一間房間是2層樓的空間規劃，還曾經有幼稚園將整間房間包下來，老師、家長和孩子們一起在房裡開派對。

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▲沿著池畔的小樓梯往上走就是滑水道的入口。（圖／記者湯興漢攝）

▲滑水道的速度很快，讓小孩們每次都玩到尖叫連連。（圖／記者湯興漢攝）

游泳池與房間有玻璃門相隔，上頭則是半透明的採光罩，沿著池畔的小階梯走上去就是滑水道的入口，坐進滑水道往下溜，下秒就衝進泳池感受到沁涼的水，悅河精品旅館總經理特助周景淳說，「每次小朋友玩滑水道都玩到尖叫連連，因為真的非常刺激。」不會游泳的旅客也不用擔心，館內也有準備游泳圈讓大人小孩使用。

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▲家長帶著小朋友在房間外面的沙坑玩沙。（圖／記者湯興漢攝）

▲房間內還有小型溜滑梯、造型球池和搖搖馬等玩具可以租用。（圖／記者湯興漢攝）

除了滑水道外，悅河的房間內還有小孩子最喜歡的沙坑，也有玩具鏟子和桶子可以玩，浴室就在旁邊，小孩玩到流汗馬上就可以到浴室洗澡；房間內還有孩子們最愛的溜滑梯、球池和搖搖馬，不用到公園就可以玩這些設施，在冷氣房裡也不用擔心太陽曬、蚊子咬等問題。

▲房間內有VR虛擬實境賽車機台。（圖／記者湯興漢攝）

如果是年紀大一點的孩子，房間裡還有VR虛擬實境的賽車機台，將VR眼鏡連線到遊戲機，坐上座椅、抓緊方向盤、腳踩著煞車和油門，沒有駕照也能體驗在公路上奔馳的快感，旁邊的人也可以從螢幕上看到賽況，在一旁幫忙加油打氣，或是輪流開賽車一較高下。

▲悅河精品旅館的外觀設計俐落大方。（圖／記者湯興漢攝）

