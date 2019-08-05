影／摩鐵直擊》3億鳥人吸女粉！住進洞穴、爽睡地窖　在2層樓天井下洗鴛鴦浴

記者徐溱謐／台中報導

近年來摩鐵逐漸擺脫以往黑暗、見不得光的形象，轉型成適合家庭、閨蜜或情侶的住宿空間。位於台中市的「鳥人創意旅店」在今年3月底開幕，不同於以往摩鐵的浪漫奢華風格，設計師以原始的洞穴、沙漠、紅泥牆等自然景觀作為元素，打造「山頂洞人」般的住宿體驗，意外吸引不少女客特地前來朝聖打卡。

▲旅店外觀已上百片氟碳烤漆鋼板拼接而成，呈現立體幾何圖形的鳥巢造型。（圖／記者湯興漢攝）

▲台中鳥人創意旅店以地下洞穴、沙漠、地窖等創意元素設計房間。（圖／記者湯興漢攝）

鳥人創意旅店座落在台中市經貿三路上，老闆洪國清斥資3億元並找來5位設計師聯手打造，外觀以上百片氟碳烤漆鋼板拼接而成，呈現立體幾何圖形的鳥巢造型，奈米漆也較不容易積灰塵，夜晚亮燈之後更是閃爍動人；內部則有33間客房，沙漠、原始、自然、復古和浪漫5種房型各具特色，吸引不同的客群入住。

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▲地窖房型的浴室在旋轉樓梯下，彷彿置身在中古世紀城堡的地下酒窖。（圖／記者湯興漢攝）

5種房型中，最受歡迎的就是「原始」的地窖和洞穴。地窖的房型上層空間以簡約風的清水模作為牆版，沿著旋轉樓梯往下走，彷彿走入中古世紀城堡裡的地下酒窖，在豪華按摩浴缸裡仰望2層樓高的天井，就像置身在是聖誕老人送禮物的煙囪下，期待著驚喜出現。

▲洞穴房型的牆面以裸尼打造出原始洞穴的粗糙感，牆上還有仿真蠟燭燈座。（圖／記者湯興漢攝）

洞穴的房型則是以裸泥來營造原始洞穴的粗糙感，牆面凹凸不平，再塗上3層不同顏色的漆，打造自然洞穴的多層次顏色，牆壁的凹槽處放了許多仿真蠟燭的燈座，就像真的在原始山洞點蠟燭照明一樣，非常逼真。

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▲沙漠房型有一個非洲帳篷造型的雙人床，窗外還有仙人掌造景。（圖／記者湯興漢攝）

而相較於地窖和洞穴的原始風格，「沙漠」房型走的是明亮風，房間內有一個非洲帳篷造型的雙人床，一旁的玻璃窗外種滿各式各樣的仙人掌，另一邊的玻璃門則是通往浴室，寬敞明亮的空間有一個方型按摩浴缸，還有一台小電視，享受悠哉的泡澡時光。

▲沙漠房型的浴室明亮寬敞，還有按摩浴缸。（圖／記者湯興漢攝）

談起「鳥人」的名稱，台中商旅董事長特助洪嘉穗說，當時在構思這間摩鐵概念時，正巧電影「鳥人」在奧斯卡得到許多獎項，老闆翻報紙時看到這個名字，覺得和這家摩鐵的設計理念非常契合，所以就以鳥人為名，找設計師設計內部房間，「現代人生活壓力大，房間空間和房內設計都很舒適，讓遊客可以放鬆心情。」

▲館內的各種房型都以讓旅客「放鬆舒壓」為目標。（圖／記者湯興漢攝）

