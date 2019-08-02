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摩鐵直擊》激推！KTV、游泳池一房全包＋早餐隨你吃！這家砸5億吸粉

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記者徐溱謐／台中報導  

因為整體摩鐵市場客群的改變，近年許多汽車旅館逐漸轉型成商務房、親子房和車庫房兼具的經營模式。挪威森林台中漫活館開幕1年，除了多數摩鐵都有的KTV、游泳池等設備外，特別打造親子友善空間，還有媲美5星級飯店的自助式buffet早餐，最特別的是一旁的戶外洗車場，讓孩子們可以和爸媽一起邊洗車邊玩水。

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▲▼台中挪威森林MOTEL親子房。（圖／記者湯興漢攝）

▲挪威森林台中漫活館將小孩最愛的玩具搬進房間，打造親子友善空間。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台中挪威森林MOTEL泳池房。（圖／記者湯興漢攝）

▲旅店外觀佈滿綠色植栽，是棟會呼吸的綠建築。（圖／記者湯興漢攝） 

挪威森林台中漫活館的外觀佈滿綠色植栽，是棟會呼吸的綠建築，旁邊有寬敞的停車場，還有自助洗車設備。當天看到許多家庭一起在那洗車，館長朱威達說，「很多小孩喜歡和爸媽一起洗車，但總會搞得全身濕答答，如果是在旅店旁洗車，洗完就可以馬上回房間洗澡，就不用擔心著涼感冒了。」

▲▼台中挪威森林MOTEL永池房。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台中挪威森林MOTEL永池房。（圖／記者湯興漢攝）

▲森林漫活房有KTV和方形泳池，還有SPA設備。（圖／記者湯興漢攝） 

森林漫活房是館內坪數最大的房型，每個房間都有52~61坪，一走進房間就可以看到寬敞的客廳影視空間，很適合一群好友一起在這裡看電影或唱KTV，一旁的玻璃窗外有植栽、木棧板，很有南洋風情。

打開玻璃門走到室外，映入眼簾的是大人小孩都愛的長型泳池，還有一個巨型彩虹小馬的游泳圈，就算不會游泳也能徜徉水中。此外，泳池邊還有水柱型SPA設施，父母邊陪孩子玩，還可以邊做SPA放鬆身心。

▲▼台中挪威森林MOTEL永池房。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台中挪威森林MOTEL永池房。（圖／記者湯興漢攝）

▲臥房空間光線溫和，玩累了可以直接倒頭就睡。（圖／記者湯興漢攝） 

唱歌狂歡、泳池打水仗玩累了，再往房間裡走就是臥房空間，在潔白柔軟的雙人床上，孩子可以舒服地進入夢鄉。房間最裡面則是浴室，RC氣泡浴缸和一台小電視，也可以在裡面泡澡好好放鬆一下。

▲▼台中挪威森林MOTEL泳池房。（圖／記者湯興漢攝）

▲浴室空間非常寬敞，還有按摩浴缸和小電視。（圖／記者湯興漢攝）

漫活親子房是館內特別為家庭客打造的房型，除了一張雙人床，還有一組上下鋪床架，年紀比較大的小孩可以睡上鋪，年幼的孩子則可以睡下鋪。此外，房間內還放了許多孩子們喜歡的玩具，包括小型溜滑梯、跳格子，還有孩子們最喜歡的廚房玩具組，讓小孩在房間也能開心玩。

▲▼台中挪威森林MOTEL親子房。（圖／記者湯興漢攝）

▲漫活親子房的上下舖設計很適合帶著小孩出門的家庭。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台中挪威森林MOTEL親子房。（圖／記者湯興漢攝）

▲房間裡的玩具都是小朋友的最愛，一進房間就玩瘋了。（圖／記者湯興漢攝）

除了房內設施外，每種房型的住宿都有附早餐，不同於一般摩鐵早餐都是速食店或早餐店的現成品，這裡的早餐是媲美5星級飯店的自助式buffet，有中式的白飯、粥、青菜、湯品等，也有西式的沙拉、薯條、雞塊，飲料則有咖啡、茶和果汁等，樣式繁多。

▲▼挪威森林台中慢活館早餐。（圖／記者徐溱謐攝）

▲▼挪威森林台中慢活館早餐。（圖／記者徐溱謐攝）

▲挪威森林台中漫活館早餐媲美5星級飯店，中西式的餐點都有。（圖／記者徐溱謐攝）

挪威森林台中漫活館館長朱威達說，「這5、6年來家庭客大概都佔了一半，汽車旅館在房型規劃上也逐漸增加家庭、商務房，回歸複合型旅店的經營模式。」目前館內共有8種房型，其中有35間是車庫房，40間是家庭房和商務房。

關鍵字： 2019摩鐵專題 台中旅遊 摩鐵 挪威森林台中漫活館 挪威森林 親子 KTV 游泳池

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