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影／摩鐵大揭密》羞答答台灣之光！八爪椅紅到日本　發明者是「她 」

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記者陳涵茵／採訪報導、湯興漢攝影

「八爪椅」是台灣傳統汽車旅館必備的催情設備，能輕鬆做出老漢推車、翻山越嶺、扭轉乾坤等36種姿勢，不僅內銷也出口大賣，連創意無極限的日本人都跨海向台灣廠商下訂單。不過這張「羞羞椅」的出現並非為了促進愛情產業鏈而發明，起源其實是農村時代阿嬤為了「愛愛省力」的DIY手作工具。

▲▼台灣傳統汽車旅館，台中華倫汽車旅館。（圖／記者湯興漢攝）

▲早期台灣傳統汽車旅館房內都會有張八爪椅。（圖／記者湯興漢攝，下同。）

▲日本的愛情旅館(Love Hotel)，黃揆元書架上還保留有一本日本愛情旅館介紹的書，20年前發行，一樣有銷魂監獄、旋轉木馬、海底世界等,摩鐵大揭密,satellite of love。（圖／記者彭懷玉翻攝）

▲日本愛情旅館（Love Hotel）裡的八爪椅是向台灣業者取經、改良製作的。（圖／記者彭懷玉翻攝）

高手總藏在民間，八爪椅的起源已如情慾版稗官野史不可考，有報導指出，一位在彰化經營五金行的老婦人許毓容因「復健師朋友」靈感啟發而發明這張椅子，並早已申請專利，台灣8成旅館的八爪椅都是向她訂購的。過去許毓容接受媒體專訪時曾提及，「中國古代就有類似的情趣椅，我只不過是發揚國粹。」

中部老旅館業者則有另一個版本，說是某彰化少婦去醫院坐上內診檢查椅，意外發現這椅子運用在情趣上非常「方便」，於是請擔任焊接工的老公改良製作。

曾任職薇閣汽車旅館的經理人黃揆元則表示，八爪椅的發明者是一位鹿港阿嬤，「2、30年前，我為了研究相關題材，為經營摩鐵做準備，帶著好幾位學生親自拜訪這位『高人』，當時她已70多歲，還特別拿出照片證明就是創始人，原來最早的八爪椅其實只多了兩根爪子。」

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▲▼台灣傳統汽車旅館，台中華倫汽車旅館。（圖／記者湯興漢攝）

▲八爪椅的發明者其實是位阿嬤。

聊起這位老祖宗，黃揆元嘖嘖稱奇，「老奶奶說，早年全家大小全睡大通鋪，夜晚來臨，夫妻想做該做些的事，但顧及孩子們，兩人只能偷偷跑到客廳。」

「當時阿嬤告訴我，她早上3、4點得起床農作，還要應付老公，根本累趴了，所以為了省力，想到用五斗櫃用來跨腳、支撐，不僅姿勢高難度，抽屜還會滑動，後來改用藤椅，再於把手加裝兩支粗棍子，辦完事還能在椅子上直接睡去。」黃揆元說起陽春版八爪椅誕生經過，眾人聽得驚奇。

阿嬤的「羞羞椅」被發掘、改良，廠商大量複製，在2000年汽車旅館業紅極一時，後來還升級出了電動八爪椅，黃揆元笑說，其實八爪椅的由來不僅不色情，還能體現台灣早期農村社會媽媽的辛勞。但無論真正事實為何，故事共同角色皆為彰化阿嬤，薑果真是老的辣。

▲▼電動八爪椅。（圖／翻攝自爆料公社）

▲電動八爪椅。（圖／翻攝自爆料公社）

八爪椅隨著時代改良出好幾代，起初得靠自己動，後來竟出現電動椅，而這台不太一樣的「電動椅」也曾鬧出不少笑料，曾有民眾在「爆料公社」po文，他帶著兩女兒環島，因非常疲累入住某汽車旅館前詢問櫃台「有沒有按摩椅」，對方告知「有」，進房內看到一張電動八爪椅前後來回移動，場面超尷尬。

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隨著時代改變，摩鐵逐漸轉型成「Funtel」型式 ，客群也逐漸在轉變，近幾年多了許多親子客群，若打開房門看見八爪椅，客人可能還會皺起眉，如今也只剩下特殊癖好的重口味小眾客人會指定使用了。

▲▼潮MOTEL 房間內景。（圖／記者湯興漢攝）

▲新MOTEL大多以高級電動按摩椅取代情趣用的八爪椅。（圖／記者湯興漢攝）

一位經營摩鐵26年的老業者透露，「以前每間房都有一張陽春型的八爪椅，但很多都被客人『做』壞了，現在大概只剩下4、5張，等這批『做』壞了，旅館也不會進新貨了。」不再進貨原因很多，其一是早就賺飽了，另外就是漸漸褪流行了。

關鍵字： 2019摩鐵專題 摩鐵 Motel 八爪椅 摩鐵大揭密

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