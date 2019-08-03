影／摩鐵大揭密》粉驚！整年「這兩天」生意最爛　 情人節、颱風來都大賺

記者陳涵茵／採訪報導

愛情總是突如其來，不過愛情旅館可是有「進場」的時機。《ETtoday新聞雲》公司旁有家汽車旅館，每到中午時刻總是大排長龍，神奇的排隊景象經常是同事間午休時茶餘飯後的話題，然而到底何時才是摩鐵最佳的進場時機，摩鐵業者來揭密。

▲摩鐵業者揭秘最夯時段。（示意圖／Ettoday資料照）

每逢情人節摩鐵爆滿就不用說了，另外「颱風天摩鐵生意特好」也曾引起網友熱議。強颱來襲時停班停課，部分電影院、百貨公司為考量員工安全也可能會暫停營業，能直接開車進房的汽車旅館業則意外賺進「颱風財」。

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至於平日，台中經營旅館30年的業者笑說，生意最好時段就是星期五下午，許多人蹺班蹺課，直接前往摩鐵報到，提早開心過周末，至於若是人夫人妻、偷情者，當然也是周五的藉口會比較容易讓另一半相信，「周末老闆請吃飯」或「同事約去唱KTV」，聽起來都很合理，不會被懷疑。



那麼整年哪一天生意最差？經營汽車旅館多年的業者笑說，「除夕夜」生意差，多數人猜得到，還有「某一天」就不好猜了，業者神秘兮兮提供「五月份」這個線索，記者大叫「勞動節」！對方搖搖頭，「吼，妳還太嫩，其實是母親節啦！」 業者說，男人女人都要回家為母親過節，人夫也要為正宮慶祝母親節，即使是小三小王也要回家過母親節，這一天，大家就相安無事，為了母親各自乖乖回家，忍著不和小三偷情也懶得和正宮催情。

▲颱風天意外讓汽車旅館大賺颱風財。（圖／記者湯興漢攝）



有意思的是，隨著摩鐵經營型態與社會風氣的轉變，「開房間」早已從偷偷摸摸變成一件很大方的事，摩鐵也從偷情變成愛情產業的最佳推手，「色情總是短暫，偷情客頂多來個一次、兩次，若當一部車車牌越來越常見到，愛情約會、生日都報到，時間從兩小時加長到三小時甚至過夜，這才是正常的愛情需求。」

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研究摩鐵產業近30年，目前是華元生技董座的黃揆元觀察市場上對摩鐵需求的轉變，也正是傳統摩鐵生意每況愈下而不得不轉型的原因。

▲每週五下午是摩鐵最常客滿的時段。（圖／記者湯興漢攝）

