摩鐵直擊》揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

▲《ETtoday新聞雲》開箱三重去年12月新開幕的摩鐵，揭曉房內設施的特殊之處。（影／記者彭懷玉攝）

▲雖是摩鐵卻完全不陰暗，近年來轉型為「親子旅遊景點」之一。（圖／記者黃克翔攝）

記者彭懷玉／新北報導

隨著時代演變，摩鐵拋開過去「情色、隱晦」的形象，一間間比氣派、比設施，成功轉型為「親子旅遊景點」，位於新北市三重的「江月villa行館」即為其一。《ETtoday新聞雲》記者帶大家開箱房內設施，發現原來唱KTV不一定要到好樂迪、錢櫃，其實還有更多隱藏版選擇。

▲江月villa行館有可以容納20人的KTV包廂。（圖／記者黃克翔攝）

新北市三重的「江月行館」成立於2018年12月底，耗資3億5000萬元打造，位置距離新莊和板橋都很近，從捷運先嗇宮站步行4分鐘即可到達，對大台北人來說相當方便。董事長黃朝池表示，會選擇三重這個點大約花了5年尋找，這塊地後面有大漢溪、新店溪匯集成淡水河，形成「千江有水千江月」的概念，才取名為「江月行館」。與其說是摩鐵，董事長卻定位在「都會休閒旅館」方向，要求團隊朝向星級化標準前進。

▲董事長黃朝池表示，會選擇三重這個點大約花了5年尋找，定位在「都會休閒旅館」。（圖／記者黃克翔攝）

摩鐵不單單是睡覺的地方，更在台灣人手上玩出新花樣。「江月行館」最引人注意的焦點，首推40至50坪的超大房間，設有「KTV視聽設備」， 引進觸碰式點歌系統，並收錄超過一萬首原版歌曲，歌單每個月會更新，而以3小時為單位計算，至少需6人預定，120公分以下孩童免費，換算下來每人每小時僅需約110元，就能在超大空間盡情歡唱！

▲換算下來每人每小時僅需約110元，就能在超大空間盡情歡唱。（圖／翻攝自三重江月villa行館粉專）



在摩鐵裡唱KTV有什麼優點呢？經理蔡孟庚表示，除了可享受絕對隱私和保有安全性，行館也特別注重裝潢細節，挑選過隔音好的材質打造，即使想唱整夜，也不怕會打擾到隔壁房客，可以不受拘束盡情高歌，想泡澡的、想看電影的、想玩電腦遊戲的，全家人可以在同一個空間中自得其樂。

▲想泡澡的、想看電影的、想玩電腦遊戲的，全家人可以在同一個空間中自得其樂。（圖／記者黃克翔攝）

黏黏的沙發和包廂味是傳統KTV令人困擾的地方，為了快速接下一組客人，通常只會花10分鐘簡單打掃，而摩鐵看待清潔這件事更為謹慎。蔡孟庚表示，客人離開後，沙發椅墊會翻起來清理，並選用不易藏污納垢的木頭形狀磁磚。原則上，館內全面禁煙，但若還是有人抽煙，每房設有大片對外窗，打開三分鐘空氣即可對流，且定期會放臭氧除臭系統和噴霧式消毒劑，將清潔這件事盡可能最到完美。

▲房間放著舒適的輕音樂，除了一般電視頻道和電影，還可以上網和使用Youtube。（圖／記者黃克翔攝）

一踏進房間，會發現約50坪空間分為三大區域，首先映入眼簾的即是「KTV區」，最多可容納20人，再來是睡眠區域，放著舒適的輕音樂，棉被和枕頭羽絨含量達70%，枕頭內多加內枕套做為隔絕。影視的部分，除了一般電視頻道和電影，還可以上網和看Youtube，均靠一台無線充電的遙控器操作。繼續往內探索，會發現北部難得一見的「維棋浴」，和獨立圓形浴缸、蒸氣浴室，形成一套完整的SPA系統，三區均貼心附上拉門，隔開後便能擁有各自私密空間。

▲北部難得一見的「維棋浴」。（圖／記者黃克翔攝）

運用5位不同設計師共同打造的空間，是行館一大亮點。透過金屬器皿等的點綴，帶出高格調的氣派氛圍，每間格局略有差異，共同特色是將「綠系統」融入空間美學，外頭植栽都是真的，特別加裝植栽燈以補足日光照不到的區域，也在下方埋進管線，只要按下開關，即可直接澆花，免去人工澆水的麻煩。

▲將「綠系統」融入空間美學，外頭植栽都是真的，特別加裝植栽燈以補足日光照不到的區域。（圖／記者彭懷玉攝）

挑高的空間，每間天花板都有4米這麼高，36間房包含12間商務房和24間車庫房型，均設定為雙人房，旁有床榻，要加到四、五個人甚至更多都沒問題，房內配有27吋電競級電腦，滿足電玩控連線對戰的需求。

▲房內配有27吋電競級電腦，滿足電玩控連線對戰的需求。（圖／記者黃克翔攝）



「SPA」空間是不少旅人最重視的設備，行館引進北部少見的「維棋浴」，「維棋浴」是透過循環的方式加壓水柱，將SPA水療搬進浴室，使用方式很特別，需在右邊的浴池注入熱水，等候10~15分鐘滿水後，按下開關，上方八道水柱「隆隆聲如雷響」降下打在身上，從頭到腳幫每吋肌膚做SPA，水柱強度剛剛好，做完維棋浴有神清氣爽的感覺。

▲維棋浴是透過循環的方式加壓水柱，將SPA水療搬進浴室。（圖／記者黃克翔攝）

圓形按摩浴缸空間相當大，容納兩個人綽綽有餘，前方配備一台電視，無論是一邊泡澡一邊看電視，或是透過窗戶欣賞綠意造景，都能洗去平日一身疲憊，重新注入活力。值得一提的是，浴缸特別設有管路清潔系統，開關能將殘水完全排出並清潔管路，並搭配管路清潔劑維護，讓住客使用浴缸更安心。

▲浴缸特別設有管路清潔系統，開關能將殘水完全排出並清潔管路。（圖／記者黃克翔攝）

所謂「魔鬼藏在細節裡」，許多住摩鐵的住客不喜歡被打擾，對服務員來說，有時送東西來要按門鈴也是挺尷尬，有鑒於此，房內特別打造「早餐送餐區」，辦理住房登記時，櫃檯會詢問送餐時間，隔天指定時間就能經過內外連通的「早餐台」送餐到房內，不會打擾到客人休息，是個十分貼心的設計。目前是和麥當勞合作，未來待來客量穩定後，會跟板橋好初早餐合作，讓住客不用排隊也能在館內品嚐知名早餐。

▲房內特別打造「早餐送餐區」，隔天指定時間能經過內外連通的「早餐台」送餐到房內，不會打擾到客人休息。（圖／記者彭懷玉攝）

蔡孟庚指出，縱使許多摩鐵搬出「游泳池」甚至是「滑水道」，但他不認為這些配備是實用的，「畢竟房價冬夏季差不了多少，但冬天會有人下去游泳嗎？」在需要計算營運成本的考量下，「帶給顧客舒服、放鬆的最大值」才是初衷。

江月villa行館

地址：新北市三重區重新路五段596號

電話：02-8511-0998