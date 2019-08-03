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影／摩鐵大揭密》貼心愛愛小物！「不倫皂」洗澡沒味道　床Q助攻啪啪省力道

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記者陳涵茵／採訪報導

「男人進房間就只在意那張床！」抱持著這傳統老觀念的摩鐵就落伍了，20年前，薇閣Motel把台灣摩鐵的水平拉高到另一個層次，至今仍是業界龍頭，從枕頭到床墊，從沐浴備品到板凳甚至空氣中都瀰漫著「愛」的學問，成功的愛情摩鐵裡其實藏著許多不為人知的小秘密。

▲▼潮MOTEL 房間內景。（圖／記者湯興漢攝）

▲新型態MOTEL乾淨明亮。（圖／記者湯興漢攝）

「很少人在乎枕頭用什麼，床墊用什麼，洗髮精是什麼，但是薇閣早就很在乎。」黃揆元是早期摩鐵專業經理人，說起薇閣從林森北路店到大直店的轉型成功，他強調，服務業成敗就在於細節，誰用心誰就能取得成功。

▲▼潮MOTEL 房間內景。（圖／記者湯興漢攝）

▲收買女生的心從備品開始。（圖／記者湯興漢攝）

當年大直店的主題房掀起潮流，不少摩鐵業者紛紛效仿，黃揆元打趣的說：「風格可以模仿，細節則抄不來。當年就在香奈兒主題房冷氣出風口放了一瓶香奈兒五號香水，夜上海房型放明星花露水。」對於情境營造，從燈光到空氣所有小細節都不能馬虎。

為了規劃薇閣房型和內裝，黃揆元做了很多功課，「你問女孩子晚上要吃什麼她們都說隨便，這不代表女孩子真的隨便，而是他們在意你用不用心，女生在意的是那份心意，哪怕只是吃一碗陽春麵。」

「雖然兩個人來到汽車旅館，百分之九十都是男生在付錢，但女生有絕對主導權，女生總可以不跟你去吧！」幫忙男生收買女生的心就成了摩鐵成功的關鍵。

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▲▼台中挪威森林MOTEL永池房。（圖／記者湯興漢攝）

▲摩鐵房間內的許多小細節女生都很在意。（圖／記者湯興漢攝）

「有些客人甚至會把洗髮精轉開聞聞味道，把洗髮精瓶瓶罐罐排得比打掃阿姨還整齊，原子筆好不好寫等等這些小細節，其實女生都在意。」黃揆元觀察到女生洗完澡喜歡皮膚滑滑，男生則覺得洗完澡皮膚要澀澀的才算乾淨，因此早在10年前薇閣備品就準備了肥皂與沐浴精兩項選擇。

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另外，摩鐵的「偷情客」比例還是很多，所以黃揆元還特別準備了不會露出馬腳的「無香味肥皂」，當時參訪日本摩鐵浴室內還有特殊小缺口造型的小板凳，正確使用方式老司機一定明白。

▲日本摩鐵沐浴備品示意圖。（圖／記者陳涵茵攝）

▲摩鐵沐浴備品示意圖。（圖／記者陳涵茵攝）

對於細節的著墨各家業者不盡相同，168集團執行長賴傳基認為床才是汽車旅館的靈魂，「其實床鋪是最重要的也是很多業者忽略的地方，我個人認為床是房裡最重要主體，我們集團就採用英國林斯百蘭品牌。」除了不惜砸重本，賴傳基也傳授了維持床墊壽命的小秘密，原來摩鐵內的床墊每季都會換方向，等於一年會翻四個方向，避免彈簧用久變形。

關於床的小秘密可不僅如此，台中挪威森林有商務房和摩鐵房，使用的床墊竟然不太一樣。業者微笑問在場的人：「大家猜猜，摩鐵床與商務床究竟哪個硬？哪個軟？」

《ETtoday新聞雲》採訪記者中有兩位較資深，他們笑答：「商務房床墊比較硬吧，商務客通常年紀較長，應該喜歡硬一點的床。」這的確是標準答案。另一位業者補充，摩鐵房的床墊通常較為Q軟，「助攻」啪啪動作才會比較省力。

關鍵字： 2019摩鐵專題 摩鐵大揭密 Motel 不倫皂

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