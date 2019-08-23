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終於！佛羅里達「吉他飯店」10月盛大開幕　7個亮點搶先看

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▲吉他外型的賽米諾爾硬搖滾旅館。（圖／Seminole Hard Rock Hotel & Casino - Hollywood, FL粉絲頁）

▲吉他外型的賽米諾爾硬搖滾旅館。（圖／Seminole Hard Rock Hotel & Casino - Hollywood, FL粉絲頁

文／麗塔

美國佛羅里達州南部今年年底眾所矚目的吉他旅館—賽米諾爾硬搖滾旅館（Seminole Hard Rock Hotel & Casino）即將開幕！這個標榜硬搖滾樂團朝聖地結合賭場的巨型旅館，讓許多樂迷引頸期盼。

根據CNN網站，賽米諾爾硬搖滾旅館共有35層樓，裏面有超過1250間客房，預計在今年10月24日開幕，但是7月24日就開放預訂。旅館最大的看點就在於它的吉他外型，旅館發言人Christopher Osceola認為過去大家對好萊塢的印象就是山丘上的Hollywood字樣，他希望隨著旅館的開幕，這把巨大的吉他可以漸漸重塑新的好萊塢印象。

▲吉他外型的賽米諾爾硬搖滾旅館。（圖／Seminole Hard Rock Hotel & Casino - Hollywood, FL粉絲頁）

▲賽米諾爾硬搖滾旅館擁有1274間客房，複合式經營。（圖／Seminole Hard Rock Hotel & Casino - Hollywood, FL粉絲頁）

這個旅館有非常多的亮點，包括：

1. 28000平方英尺的銷售空間

2. 141000平方英尺的會議空間

3. 1274間客房

4. 占地40000平方英尺的水療中心

5. 大型硬搖滾樂團表演場地，可以容納7000個觀眾。

6. 14間餐廳

7. 3000台遊戲機

旅館開幕當天的嘉賓為著名樂團魔力紅，演唱會票券也同步在7月開賣。事實上，旅館本身就以硬搖滾樂團場地為特色，預計每年的現場演唱會會超過100場，非常適合全世界的樂迷前往朝聖。除此之外，旅館裡面還有拳擊、戲劇等等其他不同性質的活動。

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關鍵字： 賽米諾爾硬搖滾旅館 吉他飯店 佛羅里達 美國旅遊 美國住宿

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