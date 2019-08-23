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旅客太多了！阿姆斯特丹推動保護措施　明年紅燈區禁觀光團

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▲阿姆斯特丹正飽受遊客過多之苦。（示意圖／達志影像）

▲阿姆斯特丹著名打卡點I amsterdam在去年被移走。（示意圖／達志影像）

文／麗塔

近十年來，廉價航空改變了很多人的休閒方式，像是利用周末或是請個幾天假到香港或日本已經不足為奇。廉價機票讓旅客能快速跨國移動，但另一方面，卻也造成許多景點出現遊客量不堪負荷的問題；荷蘭阿姆斯特丹就和羅馬、威尼斯等歐洲大城一樣，陷入大量旅客湧入的窘境，使得當地政府不得不祭出保護措施。

根據CNN報導，阿姆斯特丹的旅客成長數相當驚人，2018年為1800萬人，到了2030年預計將會達到4200萬人，幾乎是總人口數的50倍。對此，荷蘭觀光局近期停止所有旅遊文宣，所以未來在機場或著名地標就不會再看到宣傳阿姆斯特丹觀光的廣告，當地政府也有將觀光團引導去拜訪其他城市的計劃，但是會有這些措施並不是因為不歡迎旅客，而是旅客量真的已經超出負荷。

▲阿姆斯特丹正飽受遊客過多之苦。（示意圖／達志影像）

▲阿姆斯特丹正飽受遊客過多之苦。（示意圖／達志影像）

事實上，座落在阿姆斯特丹國家博物館（Rijksmuseum）外的其中一個最重要地標「I amsterdam」去年就已經被移走，主要原因就是因為太多旅客把這裡擠到水洩不通。另外，大量的旅客也衝擊了花卉產業，旅客為了和田裡的鬱金香自拍踩碎花朵，因此很多農民還特別蓋了籬笆來保護鬱金香。

自2020年1月1日開始，觀光團也被禁止進入紅燈區，荷蘭政府認為性工作者已經被當作觀光景點對待，但是紅燈區的櫥窗女郎其實是不提供拍照的。

阿姆斯特丹之所以如此深受旅客喜愛，就是因為阿姆斯特丹所擁抱的價值「自由」，從2000年開始，賣淫在荷蘭是合法的，2001年通過同性婚姻合法性，旅客也可以合法購買大麻等等。

▲▼阿姆斯特丹,紅燈區,荷蘭。（圖／達志影像／美聯社）

▲從明年開始，阿姆斯特丹的紅燈區將禁止觀光團進入。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字： 阿姆斯特丹 荷蘭旅遊 歐洲旅遊 紅燈區

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