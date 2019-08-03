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毀壞70多年後重現！高第作品「噴水池」複製品就在巴塞隆納

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▲高第70年前毀壞作品-噴水池。（圖／Museu Agbar de les Aigües粉絲頁）

▲高第70年前毀壞作品-噴水池。（圖／Museu Agbar de les Aigües粉絲頁

文／麗塔

知名加泰隆尼亞建築鬼才安東尼高第的作品，主要可見於巴塞隆納市區，而70多年前被毀壞的作品「噴水池」在經過複製後，官方已經對外宣布重新展示，地點就位在水博物館（Museu Agbar de les Aigües）。

根據孤獨星球網站，這個噴水池作品（Cascada），是高第為了Vicens家族而建，這是他建築生涯中第一個在巴塞隆納的建築計畫，時間大約介於1883～1885年之間；噴水池為了花園而建，除了是個藝術作品之外，也具有調節氣溫的功能，但是到了1945年，Vicens家族因為外部城市擴張的壓力，不得不出售土地，而高第的噴水池也因此遭受毀壞。

▲高第70年前毀壞作品-噴水池。（圖／Museu Agbar de les Aigües粉絲頁）

▲噴水池細部。（圖／Museu Agbar de les Aigües粉絲頁）

噴水池在專業團隊—加泰隆尼亞科技大學的建築系教授以及高第研究專家等等的努力之下，再次讓噴水池的複製品重現於旅客眼前，整個建造過成約花費6個月的時間，雖然這是複製品，但是所有的建材都是根據文獻使用27000個手工磚塊以及3000個磁磚。

水流構成了兩個拱型的拋物線，內部有一個通道，在此上頭兩端有兩根柱子讓水可以流動，呈現了高第遵循自然現象的設計理念。

地址： Carretera de Sant Boi, 4, 6, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona, 西班牙

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關鍵字： 西班牙旅遊 巴塞隆納景點 高第 噴水池 歐洲旅遊

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