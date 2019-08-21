亂穿衣服＝扒手目標！巴塞隆納旅遊必知6件事...這時間才吃晚餐



▲巴塞隆納。（圖／達志／示意圖）

文／麗塔

巴塞隆納是目前全球旅遊熱門點之一，雖然跟威尼斯、羅馬一樣面臨旅客過盛的問題，但是仍然不減旅客前往的興致。那麼前往巴塞隆納前應該要做些什麼準備呢？康提納德網站整理旅客應該注意的6件事，這些行前功課其實並不會花旅客太多時間，但是只要有準備，就能讓旅遊品質大大提升！

1.打招呼



西班牙人在打招呼和道別的時候會親對方的臉頰，但是這並不適用在陌生人之間，只要簡單的一句「你好（Hola）」其實就夠了。當你進入商店、或是跟路人問路等等，都可以用這個字開頭，像是「謝謝（gràcies）」也應該掛在嘴上。

2.學幾句方言



由於巴塞隆納區說的是加泰隆尼亞語（Catalan），所以除了上述的Hola跟gràcies，幾個簡單的加泰隆尼亞單字也是必要的，像是bon día（早安）、si us plau（請）和molt bó（非常好吃）都是很實用的字彙。

3.穿衣風格



比起米蘭和巴黎，巴塞隆納地區的穿著比較休閒，但是這並不代表邋遢，旅客最好避免那些看起來就像是觀光客的穿著，像是大件印有巴塞隆納字眼的t-shirt，這不僅不好看，而且還有可能會讓旅客成為扒手的目標。另外，如果旅客到巴塞隆納旅遊的季節是夏天，也應該要避免將泳衣或是夾腳拖穿在街上。



▲就算是夏天，旅客也不應該穿著夾腳拖就上街。（圖／記者李佳蓉攝）



4.交通

巴塞隆納市區的交通非常方便，旅客可以購買2/3/4/5天的交通卷，像是Hola Barcelona卡讓旅客可以按照自己停留的時間做選擇，有48、72、96、120小時無限使用地鐵和巴士。

5.吃



巴塞隆納的經典小吃是鹹鱈魚沙拉（esqueixada），旅客可以一試，但是要注意的是，當地人大概下午兩點才午餐、晚上十點才吃晚餐。

6.其他



1) 到當地市集或超市需自備購物袋

2) Tapas不是正餐，那是餐前點心

3) 不要晚上九點前吃晚餐

4) 不要問鬥牛相關的旅遊行程，那不是加泰隆尼亞文化



▲巴塞隆納當地人在下午2點吃午餐，晚上10點才吃晚餐。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



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