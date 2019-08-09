摩鐵直擊》五星buffet吃到中午　「仿校園宿舍+英國名床」10人上下鋪網美好愛

▲潮MOTEL外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者彭懷玉／桃園報導

五星級buffet早午餐、65吋家庭劇院、10人上下舖，甚至是KTV視聽設備全都複製進摩鐵，摩鐵市場20多年已走向停滯期，轉而從主打情侶變為親子和商務客，去年9月開幕的「潮」旅館正是絕佳例子，無論三五好友同遊，或兩、三個小家庭同住都適合。

▲潮MOTEL外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲摩鐵近來目標客群不再侷限為情侶。（圖／記者湯興漢攝）

「潮」汽車旅館坐落於桃園市藝文特區，是深耕飯店業27年「168inn」集團的新作，不是我們想像中摩鐵的樣貌：「陰暗隱晦」。一踏進大廳，明亮空間內擺上時尚畫作和金屬雕塑品，營造出潮流與文青感兼具的舒服氛圍，令人耳目一新，不說還以爲是設計旅店！

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▲摩鐵營造出潮流與文青感兼具的舒服空間，不說還以爲是設計旅店！（圖／記者湯興漢攝）

最令人新奇的，是這裡竟然有10人房！兩張雙人上下舖，再加上一張雙人大床，總共可以睡上10人，每個床位都有獨立的插座、燈光，甚至是一人一台液晶螢幕電視，把門簾拉下來，戴上耳機，進入專屬的私密小天地，無論是家人或是同學會開趴都沒問題。

▲每個床位都有獨立的插座、燈光，甚至是一人一台液晶螢幕電視。（圖／記者湯興漢攝）

精品級的上下舖套用到摩鐵，乍聽之下有點不可思議，「168 inn」旅館集團執行長賴傳基表示，選用背包客棧上下舖的概念，靈感源自於兒子的大學宿舍，上下舖的設計讓人彷彿回到在學校念書的時光，再加上桃園又有6間大學，將此概念延伸到摩鐵的改造工程，也成旅宿獨樹一格的亮點。

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▲摩鐵竟然有10人房？靈感源自於執行長兒子的大學宿舍。（圖／記者湯興漢攝）

「一日之計在於晨」賴傳基說，早餐的豐盛是一整天活力的泉源，不像一般摩鐵只提供蛋餅等簡便早餐，賴傳基將台灣人最愛的buffet吃到飽搬進「潮」旅館，以九宮格瓷盤盛裝的貼心設計，讓食物不會混在一起又能一次吃到多樣料理，還能夠打卡上傳臉書或IG。

▲以九宮格瓷盤盛裝的設計，讓食物不會混在一起又能一次吃到多樣料理，還能夠打卡上傳臉書或IG。（圖／記者湯興漢攝）

此外，現點現做的「鐵板料理」也是一大特色，蒜香炒松阪豬肉、香蒜青花魚等料理每天更換菜色，而且供應至中午12點，對玩通宵的年輕族群來說相當方便，而蛋類也包含歐姆蛋、太陽蛋和炒蛋3種選擇，和當日青菜均採無限量供應。

▲早餐供應至中午12點，對玩通宵的年輕族群來說是一大福音。（圖／記者湯興漢攝）

擔不擔心會被吃垮？潮旅館經理李宥辰笑說：「不怕顧客吃啦。」部分客人會早上9點來吃一次，12點退房前再來吃一次，完全是個「早午餐吃到飽」的概念，執行長賴傳基也說，為了服務好客人，不能因為5%的特例，而放棄原本應當做好的服務內容。

▲現點現做的「鐵板料理」也是一大特色，蒜香炒松阪豬肉、香蒜青花魚等料理每天更換菜色。（圖／記者湯興漢攝）

42個一房一車庫的房型中，除了兩間可連通的六人家庭房、KTV房和超大十人房之外，每間房型皆有媲美家庭劇院等級的高級音響。賴傳基表示，過去摩鐵僅有床舖和浴室的二度空間，額外新增餐廳和家庭劇院，構成最新的四度空間。僅10坪的雙人房透過鏡子小戲法延伸視覺效果，讓空間更顯寬闊，空間的巧妙運用更是發揮地淋漓盡致，可說是「麻雀雖小、五臟俱全」。

▲賴傳基表示，過去摩鐵僅有床舖和浴室的二度空間，額外新增餐廳和家庭劇院後，構成最新的四度空間。（圖／記者湯興漢攝）

房間內最重要的無非床鋪莫屬，選用五星飯店愛用的英國「斯林百蘭名床」，一躺下去有種將身體埋進床墊的感覺，不用翻身就能一覺到天亮，相當好睡。床頭櫃旁觸控屏幕可以調整情境光源，一打開65吋4K液晶電視，音響環繞效果媲美家庭劇院等級，手機也能連線電視播自己喜愛的音樂或電影，讓人舒服到捨不得離開。

▲10坪的雙人房透過鏡子小戲法延伸視覺效果，讓空間更顯寬闊，空間的巧妙運用更是發揮地淋漓盡致。（圖／記者湯興漢攝）

此外，房內也不惜重本提供按摩椅和免治馬桶，讓商務客卸下工作的疲憊。不少人出門難免丟三落四，房間備品除了基本的盥洗用品和大小毛巾，連手機充電線、轉接頭、女性卸妝洗臉、鯊魚髮夾、嬰兒澡盆，甚至是隱形眼鏡組都幫旅客想到了，十分貼心。

▲潮MOTEL房間開箱。（圖／記者湯興漢攝）

主打五星服務的潮旅館，在競爭激烈的桃園摩鐵一級戰區打出一條血路，雖然流著五星血液，但房價卻是相當親民，雙人房型平日最低不到2000元，住房率可達7成以上，旅館也設有兩座電動車充電站供住客免費充電。據觀察，還沒到晚上6點入住時間，現場就陸續湧進入住的車潮。

▲▼旅館設有兩座電動車充電站供住客免費充電。據觀察，還沒到晚上6點入住時間，現場就陸續湧進入住的車潮。（圖／記者湯興漢攝）

168 inn潮旅館

地址：桃園市桃園區大興西路二段69巷12號

電話：03-301-2220