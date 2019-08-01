▲倫敦旅館業者推出以倫敦地鐵為特色的主題套房 。（圖／booking.com提供）

文／麗塔

倫敦地鐵是全世界最古老的地下鐵，其歷史早在19世紀中葉就已開始，這個指標性的交通工具，是每個旅客到了倫敦一定要嘗試的體驗；就有業者嗅到這個不朽的主題的吸引力，打造了以地鐵為主題的特色套房，希望能夠以地鐵的獨特性，吸引駐足倫敦的國際旅客！

根據Londonist網站指出，知名倫敦宜必思尚品飯店（The Ibis Styles Gloucester Road）已在整修後於今年4月初重新開放，同時也推出以倫敦地鐵為主題的套房，成為一大亮點。除了牆上掛滿復古的海報之外，在房內也可以看見「Mind the Gap」這句倫敦地鐵中常看到的警語，具有濃濃的地鐵氣氛。

▲地鐵特色套房中每間都放有警語地毯 。（圖／booking.com提供）

套房內處處都可看見關於地鐵的創意，像是枕頭上就印有交通卡的樣式，就連餐廳裡頭也有懸掛「往南」的標示；另外，還有一些細節可能就只有眼尖的地鐵迷可以認出來，例如床頭櫃上有一條坐墊布moquettes，就等入住的旅客自己發掘。入住地鐵特色套房一晚約台幣6000元左右，是地鐵迷絕對不能錯過的住宿選項之一！

▲地鐵特色套房中藏有許多細節驚喜 。（圖／booking.com提供）

地址：Ibis Styles Gloucester Road, 110 Cromwell Road, SW7 4ES.

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