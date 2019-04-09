網路熱搜美食！永和大叔手作漢堡　川味五花堡香辣多汁

點評：一口咬下滿滿飽足感～

（Uncle C.K.的手做漢堡）

文、圖／Kuni

忽見PTT雙和板上熱烈討論一家漢堡小店，

主要聚焦在價格是否便宜，雖眾說紛紜，

但若看到有「手做麵包」大概就會感到好奇吧！？

初訪印象極好，確實現場製作漢堡麵包。

走向櫃檯望裡頭開放式廚房一瞧，

兩位熟男（說大叔好像太老了）不停在麵糰上刷蛋液。

點的是川味五花堡，選商午配一份薯條與可樂。

從薯條開始迷人，生菜清脆量大，滷至軟透的焢肉香辣出汁。

招牌的手做麵包討喜，唯一可惜是撐不住五花的豐沛肉汁。

（川味五花漢堡）

（現場製作麵包與刷蛋液）

隔幾天回訪點雙層與經典，另外沙嗲雞肉，濃湯與薯條。

價位：

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經典起司堡（原價150／優惠價130）

雙層牛肉堡（原價175／優惠價155）

薯條（NT.45）

玉米濃湯（NT.65）

沙嗲（NT.30）

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玉米濃湯大碗，入口特殊，原來摻了藍紋起司與Oregano。

雙層漢堡肉量的確較多，但生菜相對過少。

以個人而言雙層的美味度輸給單層，主要就是配料比例。

自製麵包因先刷蛋液再烤，外皮帶酥，口感類似港式菠蘿。

漢堡肉不屬軟嫩juicy，而是帶嚼勁。

這樣的肉排與酸黃瓜及起司搭配相當漂亮，

在優質的手做麵包呵護下與豐富生菜一同送入口中就是開心。

最後的沙嗲香料下得夠，一串30兩串50，價位很okay。

開幕至今漢堡折20的活動將於2月11截止，

趁仍有優惠時這幾天再去試吃其他款好了。

（店門口）

（櫃台）

（優惠即將截止）

（菜單）

（店內桌位）

（裝潢）

（這其實是第二訪拍的，只是衣服剛好一樣XDDD）

（玉米湯）

（不落俗套）

（薯條合胃口）

（雙層漢堡）

（雙層漢堡裡頭）

（比較推薦的是經典）

（沙嗲還okay）

Uncle C.K.大叔手作漢堡

地址： 新北市永和區福和路120號

電話： 02－89250725

時間：11：00～14：00、17：00～20：00（周日休息）