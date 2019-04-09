網路熱搜美食！永和大叔手作漢堡　川味五花堡香辣多汁

（Uncle C.K.的手做漢堡）
文、圖／Kuni
忽見PTT雙和板上熱烈討論一家漢堡小店，
主要聚焦在價格是否便宜，雖眾說紛紜，
但若看到有「手做麵包」大概就會感到好奇吧！？
初訪印象極好，確實現場製作漢堡麵包。
走向櫃檯望裡頭開放式廚房一瞧，
兩位熟男（說大叔好像太老了）不停在麵糰上刷蛋液。
點的是川味五花堡，選商午配一份薯條與可樂。
從薯條開始迷人，生菜清脆量大，滷至軟透的焢肉香辣出汁。
招牌的手做麵包討喜，唯一可惜是撐不住五花的豐沛肉汁。
（川味五花漢堡）
（現場製作麵包與刷蛋液）
隔幾天回訪點雙層與經典，另外沙嗲雞肉，濃湯與薯條。
價位：
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經典起司堡（原價150／優惠價130）
雙層牛肉堡（原價175／優惠價155）
薯條（NT.45）
玉米濃湯（NT.65）
沙嗲（NT.30）
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玉米濃湯大碗，入口特殊，原來摻了藍紋起司與Oregano。
雙層漢堡肉量的確較多，但生菜相對過少。
以個人而言雙層的美味度輸給單層，主要就是配料比例。
自製麵包因先刷蛋液再烤，外皮帶酥，口感類似港式菠蘿。
漢堡肉不屬軟嫩juicy，而是帶嚼勁。
這樣的肉排與酸黃瓜及起司搭配相當漂亮，
在優質的手做麵包呵護下與豐富生菜一同送入口中就是開心。
最後的沙嗲香料下得夠，一串30兩串50，價位很okay。
開幕至今漢堡折20的活動將於2月11截止，
趁仍有優惠時這幾天再去試吃其他款好了。
（店門口）
（櫃台）
（優惠即將截止）
（菜單）
（店內桌位）
（裝潢）
（這其實是第二訪拍的，只是衣服剛好一樣XDDD）
（玉米湯）
（不落俗套）
（薯條合胃口）
（雙層漢堡）
（雙層漢堡裡頭）
（比較推薦的是經典）
（沙嗲還okay）
Uncle C.K.大叔手作漢堡
地址：新北市永和區福和路120號
電話：02－89250725
時間：11：00～14：00、17：00～20：00（周日休息）
用音樂來詮釋美食
小提琴家KUNI
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