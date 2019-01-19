團購人氣品牌出爐　前3強皆主打同一個特色好巧

▲網友票選出2019團購人氣品牌，前3名皆打食安牌。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣團購市場邁入11年，生態發展越來越成熟，像是亞尼克、豆穌朋等特色店家因此崛起，後來更朝向品牌化發展，愛合購公布2019團購美食100強票選結果，經6.7萬網友投票後，從TOP 3可觀察到，消費者在團購美食不僅很注重食安，其中生鮮品牌佔了2席次，可見生鮮食品在團購族心目中的地位快速崛起。

為一窺團購市場風向，尋找網友心目中的人氣品牌，愛合購去年12月舉辦2019團購美食100強票選活動，經過1個月、共計67,451位網友參與投票後，最終冠軍由花蓮的TOP王子洋公館奪下，第2名則是高雄的生鮮品牌魚之達人，第3名為大成集團。

愛合購指出，TOP王子洋公館是花蓮名店，標榜使用契作小麥、日本麵粉等食材，深得消費者青睞，最終得票數是8,766票。魚之達人主力商品為挪威進口鯖魚，標榜在無塵室等級廠房使用RO逆滲透處理魚體後，加以淡漬包裝出貨，得票數為5,384票。大成集團的安心雞系列生鮮商品同樣主打食安牌，在團購市場擁有超人氣，以5,266票拿下。

愛合購創辦人張國俊分析，近年食安問題頻傳，消費者團購美食愈發注重食安，有品牌的美食因比白牌更具商譽及生產透明化，更具有市場競爭力，此外，近年愈來愈多食品大廠及餐飲集團搶進團購市場，像是大成、卜蜂、桂冠、新葡苑等，反應「團購」不再只是一種購物型態，更是需要重視的銷售通路。

近年愛合購不斷推出新服務，去年8月份再推出「團購嚴選」頻道，除了嚴選美食為主力商品，另有家電日用品，而統計去年8月至12月單一頻道營收大幅成長了919%，等於每個月翻倍成長，其中有超過5成營收來自於知名食品大廠及美食品牌。

【2019團購美食100強前10名得票數】

1、TOP王子洋公館 8,766票

2、魚之達人 5,384票

3、大成集團 5,266票

4、益康泡菜 3,155票

5、瑪莉屋披薩 2,801票

6、新興四六一軟骨肉 2,669票

7、黑丸嫩仙草 2,329票

8、雞婆鹹水雞 2,111票

9、胖叔叔烘焙 2,107票

10、亞尼克菓子工房 2,078票