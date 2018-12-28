新北紅燒半雜牛肉麵專賣　湯頭味美喝完還可以再續！

點評：牛肉湯通常都是精華耶～竟然可以再續！

文、圖／Kuni

路經一間剛裝潢好的新店面，看似咖啡廳，裡頭幾張舒服的沙發，走近一瞧，竟是牛肉麵專賣，老闆說剛試營運尚未開賣，所以部分菜色從缺。

（店門口）

（門口菜單）

（店內）

（竟有沙發）

（菜單）

（小菜櫃）

點一碗半雜紅燒，140元送任選小菜，價格很有優勢，湯一入口便凝神，好喝，但不好形容，待我組織一會兒，確實是紅燒，透著耐喝的深度，些許醬油個性與微酸交織，一不小心喝掉半碗，硬著頭皮走向櫃台。

「老闆，這湯真好，若喝不夠可以續嗎？」

「當然可以阿！」

個人對於湯頭有一定之上的偏執，簡單來說，我就是一位不折不扣的湯控，麵或肉普通我可以忍，但污辱湯頭就不行...咦，變洪師傅了，總而言之，牛腩與牛腱夠柔軟，牛肚滷透而美味，不知為何，這家不論湯，肉或麵條都讓我感到安心。

（附贈的小菜）

（半雜牛肉麵）

（辣椒）

（牛肉）

（老闆他娘自己醃的酸菜）

「老闆以前做過哪家店嗎？」

「沒有耶，從沒做過。」

「不過站廚房是我媽，她的確是餐飲出身。」

我聽完恍然，難怪這味道與湯頭。望著內場年紀不輕的老闆他娘，我莫名感動，想起2014曾短暫營業過的磨磨咖哩，兩家有異曲同工之妙。

幾天後回訪，除改點三寶麵外順便試牛雜飯，飯類實在不合胃口，食材們各說各話，以後來這裡還是單純吃麵最好，價格也優，吃完續湯，熱燙紅燒湯頭入口馬上回神，光想就快活。

（幾天後回訪）

（門口桌位）

（小菜）

（紅燒三寶）

（牛筋，牛肚與牛肉）

（飯類不合胃口）

（湯頭又續了一兩次）

No.42 牛肉麵專賣

地址：新北市永和區大新街38號

電話：(02)89211293

時間：11：30～14：30 17：00～20：00