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一個人的「文青風」麻辣火鍋　鴨血、油條搭銷魂麵超對味！

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即新聞《吃吧玩吧FOOD二代》出品：文字／李孟靜、剪輯／游雅筑、拍攝／侯憲諭、陳盈驊

愛吃辣的人，對於麻辣料理絕對不會錯過，各家湯頭秘方不同，不過花10小時熬煮的不多。「銷魂麵舖」是喜歡麻辣料理的饕客們不陌生的店舖，每每經過店面前，總是大排長龍，最口耳相傳的就是就是超級Q彈的「銷魂麵」，麵條、湯頭各有秘密武器，牢牢鎖住饕客味蕾。除了好味道外，一個人也能獨享的「文青風麻辣火鍋」，是有別於傳統麻辣料理店家的最大亮點。

▲▼大師兄銷魂麵鋪。（圖／記者李孟靜攝）

大師兄是以麻辣鍋火鍋起家，從一開始的「大師兄麻辣鍋」、「辣呼呼（LA HU HU）」、「大師兄咖啡」，因為其中的銷魂麵太受歡迎，老闆為此成立新品牌『銷魂麵鋪』，讓只想吃麵又不想吃麻辣鍋的人有不同的選擇。

▲▼大師兄銷魂麵鋪。（圖／記者李孟靜攝）

超文青風格　吃辣也變ig打卡熱門
一走進店內整體風格是日系的文青風，簡白的店面裝潢讓人看不出來是賣牛肉麵、麻辣湯的，不說還以為是日系小咖啡館，而店前的白牆更成為近期ig上的打熱點。

▲▼大師兄銷魂麵鋪。（圖／記者李孟靜攝）

獨特麵湯分離　單吃、混搭雙享受
「銷魂麵舖」的主要菜單相當簡單總共只有四種，湯頭有分兩種麻辣和清燉，種類則是半筋半肉湯 (牛筋+美國雪花牛肉片)、和單純的牛肉湯 (美國雪花牛肉片) 。別看菜單簡單，越簡單的料理，口味要扣住人心並不容易，四種菜單、湯麵分離，不只湯頭，麵條也麻辣入味，單吃、混吃各有不同的滋味，一餐兩吃，可說是雙重享受。
 ▲▼大師兄銷魂麵鋪。（圖／記者李孟靜攝）

10小時大骨熬湯　辣舌不辣喉順口
「麻辣」湯頭是店家使用新鮮大骨，加入數十種中藥材和頂級辣椒，花10小時熬煮而成，味道香辣帶勁是典型的的辣舌不辣喉，銷魂麵本身都比麻辣湯頭還辣。整體吃起來很像是麻辣鍋結合牛肉麵的感覺，既可以吃到軟嫩飽滿的牛肉，又可以感受辣辣的湯頭在麻住整個舌頭。隨餐還會附上一碟「銷魂辣油」，是店內的獨門醬汁，香辣又入味加上油蔥更添香氣，此時混著碗內的半熟蛋一起放入口中，超級過癮。

▲▼大師兄銷魂麵鋪。（圖／記者李孟靜攝）

▲▼大師兄銷魂麵鋪。（圖／記者李孟靜攝）

清燉清甜爽口　享受食物原汁原味
不擅吃辣的饕客，店內的「清燉」口味也非常推薦，大骨熬煮的湯頭清甜、順口，清燉的牛筋口感相當軟爛，完全是入口即化，享受食物原汁原味，別有一種幸福感。

▲▼大師兄銷魂麵鋪。（圖／記者李孟靜攝）

▲▼大師兄銷魂麵鋪。（圖／記者李孟靜攝）

麻辣好友「老油條」　酸甜烏梅汁解油膩
店內推薦必點的是「老油條」，老油條酥脆又帶上硬度，放入麻辣湯中仍可保持脆度不軟爛；飲料「烏梅汁」，酸酸甜甜的滋味剛好可以解辣、解油膩。嘗鮮小提醒！店家因為沒有收取服務費，所以飲水自取、點餐自理喔！
▲▼大師兄銷魂麵鋪。（圖／記者李孟靜攝）

【大師兄銷魂麵舖-忠孝店】
連絡電話：02-2711-6806
營業時間：週一~週五11:30-14:30，15:30~21:30／週六~周日11:30~21:30
地址：106台北市大安區延吉街137巷6-1號
 

關鍵字： 即新聞 吃吧玩吧FOOD二代 麻辣火鍋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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