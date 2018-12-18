濟州島最美小學咖啡館！舊教室翻修結合藝術文創成超夯景點

點評：在這裡找回最純真的美好

文、圖／食癮，拾影

曾經的校園，如今蛻變成了居民的記憶，以及帶給旅人溫暖的咖啡館。明月國民學校 명월국민학교，近七十年的歷史之間，經歷創校、廢校、停滯與重啟，學校的故事如同人生一般有著高低起落，即便如此，它仍始終存在於居民心中，乘載著記憶。

/ Cherry.

明月國民學校 명월국민학교

曾是位在濟州島西部，翰林邑一帶的國民小學。於1955年間創校、1993年間廢校，並與翰林國民學校併校。廢校之後，原址校舍並沒有拆除，被擱置了很長時間，再次受到關注，藉由當地青年會、婦女會與居民共同合力，將這所乘載著兒時記憶的學校，重新規劃成結合咖啡、藝術、文創商品的咖啡館，蛻變成為濟州島上最新的熱門去處。

在藍色大門前，空氣彷彿也變得和這樣的亮藍色一樣輕透。想像著孩子們聽見叮咚的鐘響，從大草原奔跑，跑過這扇大門回到教室，這樣的記憶，似乎是每一個人都共同擁有的，那段無憂無慮的童年，如今想想還是依舊懷念。

校舍裡外，充斥著屬於學校的點滴色彩。教室旁的長廊、建築外的洗手台、還有白牆上繪著海上的飛揚島，那是在翰林邑的金陵海邊、或是挟才海邊能看見的小島。因為學校的地勢較高，所以可以直接眺望遠方的飛揚島，甚至還能聽見陣陣的海風和浪聲。

沿著長廊，學校裡存在著三間教室，如今也分成三個不同區塊：咖啡館、紀念品店、藝廊

藝廊裡展示著許多幅繪著濟州島風景的作品，漢拿山、城山日出峰、油菜花、櫻花、繡球花⋯，透過畫作，也能將濟州島上的著名景色與季節遊覽一遍。

在濟州島上最喜歡逛的紀念品，在明月國民學校裡也有。販賣著明信片、家飾小物、紙膠帶、手工首飾⋯，還有明月國民學校推出的設計馬克杯、保溫杯。

走進滿溢著咖啡香氣的咖啡室，旅人們坐在木桌木椅上笑著，雙手緊握溫熱的咖啡杯。如今的改建重啟，賦予明月國民學校新的意義，原先乘載的是孩子們的笑與記憶，而現在，則用一杯熱咖啡與過往的建築，傳遞溫暖與幸福，給到來的每一個人。

明月國民學校 명월국민학교

地址：제주시 한림읍 명월로 48 （48 Myeongwol-ri, Hallim-eub, Cheju, Jeju-do）

營業時間：11:00-19:00（每週一 11:00-15:00 有市集，詳細資訊於官方IG公告）

電話：+82-70-8803-1955

交通方式：搭乘785號巴士於「명월리明月里」下車，步行約3分鐘

人均消費：5,000～6,000韓元