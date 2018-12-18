ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

濟州島最美小學咖啡館！舊教室翻修結合藝術文創成超夯景點

食癮，拾影 食癮，拾影

穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。喜歡挖掘藏匿在城市..

點評：在這裡找回最純真的美好
ETtoday餓勢力

▲▼濟州島小學咖啡館：明月國民學校 명월국민학교。（圖／食癮，拾影 提供）

文、圖／食癮，拾影

曾經的校園，如今蛻變成了居民的記憶，以及帶給旅人溫暖的咖啡館。明月國民學校 명월국민학교，近七十年的歷史之間，經歷創校、廢校、停滯與重啟，學校的故事如同人生一般有著高低起落，即便如此，它仍始終存在於居民心中，乘載著記憶。

/ Cherry.

▲▼濟州島小學咖啡館：明月國民學校 명월국민학교。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼濟州島小學咖啡館：明月國民學校 명월국민학교。（圖／食癮，拾影 提供）

明月國民學校 명월국민학교
曾是位在濟州島西部，翰林邑一帶的國民小學。於1955年間創校、1993年間廢校，並與翰林國民學校併校。廢校之後，原址校舍並沒有拆除，被擱置了很長時間，再次受到關注，藉由當地青年會、婦女會與居民共同合力，將這所乘載著兒時記憶的學校，重新規劃成結合咖啡、藝術、文創商品的咖啡館，蛻變成為濟州島上最新的熱門去處。

▲▼濟州島小學咖啡館：明月國民學校 명월국민학교。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼濟州島小學咖啡館：明月國民學校 명월국민학교。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼濟州島小學咖啡館：明月國民學校 명월국민학교。（圖／食癮，拾影 提供）

在藍色大門前，空氣彷彿也變得和這樣的亮藍色一樣輕透。想像著孩子們聽見叮咚的鐘響，從大草原奔跑，跑過這扇大門回到教室，這樣的記憶，似乎是每一個人都共同擁有的，那段無憂無慮的童年，如今想想還是依舊懷念。

▲▼濟州島小學咖啡館：明月國民學校 명월국민학교。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼濟州島小學咖啡館：明月國民學校 명월국민학교。（圖／食癮，拾影 提供）

校舍裡外，充斥著屬於學校的點滴色彩。教室旁的長廊、建築外的洗手台、還有白牆上繪著海上的飛揚島，那是在翰林邑的金陵海邊、或是挟才海邊能看見的小島。因為學校的地勢較高，所以可以直接眺望遠方的飛揚島，甚至還能聽見陣陣的海風和浪聲。

▲▼濟州島小學咖啡館：明月國民學校 명월국민학교。（圖／食癮，拾影 提供）

沿著長廊，學校裡存在著三間教室，如今也分成三個不同區塊：咖啡館、紀念品店、藝廊

▲▼濟州島小學咖啡館：明月國民學校 명월국민학교。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼濟州島小學咖啡館：明月國民學校 명월국민학교。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼濟州島小學咖啡館：明月國民學校 명월국민학교。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼濟州島小學咖啡館：明月國民學校 명월국민학교。（圖／食癮，拾影 提供）

藝廊裡展示著許多幅繪著濟州島風景的作品，漢拿山、城山日出峰、油菜花、櫻花、繡球花⋯，透過畫作，也能將濟州島上的著名景色與季節遊覽一遍。

▲▼濟州島小學咖啡館：明月國民學校 명월국민학교。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼濟州島小學咖啡館：明月國民學校 명월국민학교。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼濟州島小學咖啡館：明月國民學校 명월국민학교。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼濟州島小學咖啡館：明月國民學校 명월국민학교。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼濟州島小學咖啡館：明月國民學校 명월국민학교。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼濟州島小學咖啡館：明月國民學校 명월국민학교。（圖／食癮，拾影 提供）

在濟州島上最喜歡逛的紀念品，在明月國民學校裡也有。販賣著明信片、家飾小物、紙膠帶、手工首飾⋯，還有明月國民學校推出的設計馬克杯、保溫杯。

▲▼濟州島小學咖啡館：明月國民學校 명월국민학교。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼濟州島小學咖啡館：明月國民學校 명월국민학교。（圖／食癮，拾影 提供）

▲▼濟州島小學咖啡館：明月國民學校 명월국민학교。（圖／食癮，拾影 提供）

走進滿溢著咖啡香氣的咖啡室，旅人們坐在木桌木椅上笑著，雙手緊握溫熱的咖啡杯。如今的改建重啟，賦予明月國民學校新的意義，原先乘載的是孩子們的笑與記憶，而現在，則用一杯熱咖啡與過往的建築，傳遞溫暖與幸福，給到來的每一個人。

▲▼濟州島小學咖啡館：明月國民學校 명월국민학교。（圖／食癮，拾影 提供）

明月國民學校 명월국민학교
地址：제주시 한림읍 명월로 48 （48 Myeongwol-ri, Hallim-eub, Cheju, Jeju-do）
營業時間：11:00-19:00（每週一 11:00-15:00 有市集，詳細資訊於官方IG公告）
電話：+82-70-8803-1955
交通方式：搭乘785號巴士於「명월리明月里」下車，步行約3分鐘
人均消費：5,000～6,000韓元

食癮，拾影
穿梭於繁忙卻活得慢悠的台北人。 喜歡挖掘藏匿在城市裡、巷弄中、家門旁的秘密美食，熱愛探索擁有故事的角落。
部落格FB

關鍵字： 명월국민학교 明月國民學校 濟州島美食 韓國美食 達人美食 美食情報 濟州島 韓國 日韓風 食癮，拾影

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

一個人蜜月！首爾古典咖啡屋　冰淇淋夾心櫻花餅超療癒

公園旁的悠閒時光　板橋「咖啡調進所」拿鐵有最美漸層

嚐嚐「男朋友家」煮的紅酒燉牛肉！還有提供外帶餐盒

整隻軟殼蟹鋪在燉飯上！台北六張犁隱藏美食有超浮誇海味

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

深澳鐵道自行車搶先看

全台30大「經典小鎮」名單出爐

淡水聖誕點燈！整個老街有夢幻燈飾

老城市的百年滋味！台南度小月擔仔麵

不只豬肉！海關禁止入境食品規定

台北華山小日子商號　文青風選物店

為何每家價位不一？大湖草莓5大Q＆A

達人不私藏比價小撇步

台北吃到飽火鍋主打新鮮蔬菜和肉片

一芳推出超萌哆啦A夢聯名商品

熱門行程

最新新聞更多

伊藤潤二恐怖體驗2018跨年降臨駁二

高雄大丼燒有比臉大的戰斧牛排

全日空首架海龜塗裝A380亮相

台鐵郵輪式列車6全新遊程開搶！

網友最期待「10大耶誕景點」出爐！

淡路島Hello Kitty Smi..

度小月原始店停業原因是家族協調

濟州島超夯景點純白風小學咖啡館

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366